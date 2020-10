Fast zwei Jahre lang wurde darüber gerätselt, wer aus dem Umfeld des Weißen Hauses erst in der "New York Times" und dann in einem Buch vor US-Präsident Donald Trump warnte. Nun hat sich der "Anonymous"-Autor geoutet.

Das Mysterium um einen kritischen Insider-Artikel über das Weiße Haus von Donald Trump ist gelüftet. Nach gut zwei Jahren gab sich ein früherer Stabschef aus dem Ministerium für Heimatschutz, Miles Taylor, als Autor zu erkennen. Seine Einstellung zu Trump kommt wenig überraschend: Er tritt bereits seit einiger Zeit als scharfer Kritiker des Präsidenten auf.

Bei der Veröffentlichung des Artikels im September 2018 hatte es geheißen, der Autor sei ein "ranghoher Beamter der Trump-Regierung", weswegen viele vermutet hatten, dass "Anonymous" jemand aus dem inneren Machtzirkel im Weißen Haus ist. Ganz so nah dran an der Macht war Taylor an der Seite von Ministerin Kirstjen Nielsen zwar nicht, aber dennoch an der Umsetzung kontroverser Entscheidungen der Regierung beteiligt. Darunter das Einreiseverbot für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern und die Trennung von Kindern illegaler Einwanderer von ihren Eltern an der US-Grenze.

Taylor wollte, dass Präsident Trump Erfolg hat

Als Autor hatte sich Taylor damals als Teil eines "Widerstandes" gegen Trump beschrieben und dem Präsidenten unter anderem "antidemokratische Impulse" und ein unberechenbares Verhalten vorgeworfen. Der Artikel auf der Meinungsseite der "New York Times" und das später erschienene Buch "Warnung aus dem Weißen Haus: Ein hochrangiger Trump-Mitarbeiter packt aus" hatten zu einer Suche nach dem möglichen Urheber mit diversen Verdächtigungen geführt.

Taylor schrieb jetzt: "Ich bin ein Republikaner und ich wollte, dass dieser Präsident Erfolg hat." Trump habe aber immer wieder bewiesen, dass er "ein Mann ohne Charakter" sei. Seine Ansicht sei von vielen in den höchsten Regierungsetagen geteilt worden. In den vergangenen Wochen hatten auch diverse andere frühere Mitarbeiter von Trumps Regierung ihre Unterstützung für Herausforderer Joe Biden in der Präsidentenwahl am 3. November bekundet.

Von Google zum Joe-Biden-Unterstützer

Taylor stammt aus Indiana und war 2007 als Student Praktikant im Verteidigungsministerium. Von 2017 bis 2019 hatte er im Heimatschutzministerium gearbeitet. Nach seinem einjährigen Aufenthalt bei Google, begann er im August diesen Jahres damit, für die Aktion "Republikanische Wähler gegen Trump" Videos zu produzieren und Joe Biden zu unterstützen. Nachdem er sich nun in der Öffentlichkeit als Anonymous-Autor geoutet hatte, bezeichnete Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany ihn als "ineffizient und inkompetent" in seinem Job, weswegen er schnell entlassen worden sei.