von Jan Christoph Wiechmann Menschen machen sich lustig über den haspelnden Joe Biden. Dabei ist es bewundernswert, wie der US-Präsident mit seinem Stottern umgeht.

Ich habe Joe Bidens Regierungserklärung in einem Pub in New York verfolgt, einer jener wenigen alten Bars, die noch am Leben sind inmitten der Gentrifizierung Manhattans. Es war nicht leicht, einen Ort zu finden, der die "State of the Union" überträgt, denn gleichzeitig liefen Basketball und Eishockey und Vorberichte zum Super Bowl.

Wer will schon Politik um 21 Uhr an einem kalten New Yorker Abend im Februar?

Die Reaktionen auf Biden waren gemischt, wie zu erwarten. Einige Leute mögen ihn nicht und wollen nicht, dass er 2024 nochmal antritt. Andere mögen ihn, wollen aber trotzdem nicht, dass er mit dann 82 Jahren nochmal antritt. Es gab da eine ungewöhnliche Einigkeit in dieser schummrigen Kneipe in diesem tief gespaltenen Land.