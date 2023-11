von Andrea Ritter Während sich westliche Politiker wie Olaf Scholz oder Joe Biden klar auf der Seite Israels positionieren, drängt Frankreichs Staatspräsident viel offensiver auf einen Waffenstillstand. Eine Überraschung? Nein, politische Tradition im Nachbarland.

Schon seit einigen Tagen nun schert Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron aus der westlichen Linie zu Israel aus. Macron fordert, bisher deutlicher als jeder andere westliche Staatschef, einen Waffenstillstand in Gaza. Er "bedauert" die hohe Zahl der zivilen Opfer nicht nur, sondern kritisiert die anhaltende Bombardierung des Gebiets. Zwar sei die Hamas schuld an der Eskalation und an dem Leid der Palästinenser. Man dürfe jedoch nicht unerwähnt lassen, dass in Gaza Babys, Frauen und ältere Menschen getötet würden, sagte Macron dem britischen Fernsehsender BBC.