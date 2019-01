Es kam so, wie es die meisten Experten und Beobachter vorausgesagt haben. Das britische Unterhaus hat am Dienstagabend den von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Brexitvertrag mit der Europäischen Union mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Gegen den Vertrag stimmten 432 Abgeordnete, für den Vertrag nur 202. Vor der Abstimmung hatte May noch einmal eindrücklich für eine Zustimmung zu dem Abkommen geworben. "Wenn wir mit dem Abkommen rauskommen, das ich vorschlage, glaube ich, dass wir das Fundament für ein besseres Großbritannien legen können. Ich würde hier nicht als Premierministerin stehen und eine Zustimmung empfehlen, wenn nicht glauben würde, dass es im besten Interesse unseres Landes und unser Zukunft wäre." Kurz vor der Abstimmung hatte May ihre Entschlossenheit bekundet, auch bei einer Niederlage den Willen des Volkes nach einem EU-Austritt zu respektieren. In ihrer Rede sprach sie sich gegen ein zweites Referendum über den Brexit aus. Das würde nur zur einer weiteren Spaltung des Landes führen, sagt sie. May sagte nach der Abstimmung, die Regierung werde dem Votum des Parlaments folgen. Labour-Chef Jeremy Corbyn hatte sich für den Fall einer Ablehnung des Brexit-Abkommens für eine Neuwahl ausgesprochen. Nach der Abstimmung am Dienstagabend fordert er die Vertrauensfrage gegen die Regierung von May. Unklar war zunächst das weitere Vorgehen. Vor der Abstimmung waren weitere Verhandlungen mit der EU und ein neuer Anlauf im Parlament, ein ungeregelter Austritt ohne Abkommen am 29. März, eine zweite Volksabstimmung über den Brexit oder ein Rücktritt von May diskutiert worden. May kündigte eine Erklärung bis Montag an. Es sei ihre Verpflichtung, beim Brexit zum Ziel zu kommen.