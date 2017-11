Polizisten und Demonstranten standen sich am Mittwoch in einem Gericht in der griechischen Hauptstadt Athen gegenüber. Die Polizisten hinderten die Demonstranten daran, einen Gerichtssaal zu betreten, in dem Dutzende Häuser zwangsversteigert werden sollten. Es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen beiden Seiten, Feuerlöscher wurden geleert, es flogen Gegenstände. Die Polizei setzte Tränengas und Schlagstöcke ein. Die Zwangsversteigerungen sind ein zentrales Versprechen, das Griechenland im Gegenzug zu den Milliardenhilfen der internationalen Gläubiger eingegangen war. Betroffen sind Hausbesitzer, die ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Viele Menschen in Griechenland sehen darin eine unfaire Maßnahme, die vor allem die Armen trifft. "So ist die Stimmung zwischen der angeblich linken Regierung und dem Volk. In diesem Gerichtsgebäude in Athen haben wir heute erlebt, wie die Diktatur der Regierung und der Banken funktioniert. Man hat uns daran gehindert, den Gerichtssaal zu betreten. Und das auf eine wirklich brutale Art und Weise." Notare, die die Versteigerungen überwachen sollten, hatte sich zunächst aus Sicherheitsbedenken geweigert, am Gericht zu erscheinen. Sie hatten später allerdings mit ihrer Arbeit begonnen. Die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte eigentlich versprochen, unpopuläre Sparmaßnahmen im Zusammenhang mit der Finanzkrise zu stoppen und das Eigentum der Bürger zu schützen.