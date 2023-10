von Katharina Kunert Keren Tzafarty und ihre Gruppe von Psychologen versuchen den Überlebenden der Kibbuz-Massaker zu helfen, damit zurechtzukommen. Aber wie therapiert man Menschen, deren Welt zerstört wurde?

Die Leuchttafel am Hotelempfang wünscht "Happy Holiday!" – fröhliche Ferien. Kinder laufen barfuß herum, es sind 30 Grad in der israelischen Stadt Eilat und das Rote Meer lässt die Luft salzig schmecken. Doch die Menschen in der Hotellobby stehen nicht Schlange, um sich für einen Tauchkurs anzumelden. Sie warten auf eine Traumatherapie.

Wenige Tage, nachdem Terroristen der Hamas mordend durch die Ortschaften an der Grenze zum Gazastreifen gezogen sind, sammeln sich hier einige der Überlebenden aus dem Kibbuz Sufa. 200 Menschen, die am 7. Oktober mehr als 12 Stunden in den Bunkern ausharrten, während Schüsse fielen und Männer von draußen schrien: "Ihr werdet sterben!"