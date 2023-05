Mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis ist ein weiteres politisches Schwergewicht in das Rennen um die US-Präsidentschaft eingestiegen. Der 44 Jahre alte ehemalige Militäranwalt und Kongressabgeordnete hat am Mittwoch die entsprechenden Unterlagen bei der Bundeswahlkommission eingereicht und am Abend in einem Video auf Twitter offiziell verkündet: "Ich kandidiere als Präsident, um unser großes amerikanisches Comeback anzuführen."

Doch bevor DeSantis tatsächlich als Präsident kandidiert, muss er erst einmal die Vorwahlen der Republikaner gewinnen – und dabei seinen einstigen Mentor Donald Trump aus dem Feld räumen. Dieser reagierte prompt auf die Ankündigung seines innerparteilichen Rivalen: "Anstatt dankbar zu sein, greift DeSantis nun genau den Mann an, der seine Karriere gerettet hat", heißt es in einem von zwei Videos, die Trump auf seiner Online-Plattform "Truth Social" veröffentlichte. Außerdem gebe es nur einen der Amerika wieder großartig machen könne, und der heiße Donald Trump.

Doch Trump ist nicht der einzige Konkurrent von DeSantis bei den Vorwahlen der "Grand Old Party". In der Fotostrecke oben sehen Sie, welche Republikaner noch für ihre Partei gegen den Amtierenden Präsidenten Joe Biden antreten wollen.