Vor den Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung der NATO hat US-Präsident Donald Trump am Dienstag NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Weißen Haus empfangen. Dabei lobte Trump die gestiegenen Rüstungsausgaben der Bündnispartner im Allgemeinen, bekräftige aber seine diesbezügliche Kritik an Deutschland: "Ich habe über Deutschland gesprochen, ich spreche immer über Deutschland. Ehrlich gesagt finde ich, dass Deutschland keinen fairen Anteil bezahlt. Ich habe großen Respekt vor Angela und ich respektiere das Land. Mein Vater war Deutscher, er ist an einem wunderschönen Ort in Deutschland geboren. Deshalb verbinde ich große Gefühle mit Deutschland. Aber sie zahlen nicht das, was sie zahlen sollten. Sie sind in der Nähe von einem Prozent aber sie sollten zwei Prozent zahlen. Und die Vereinigten Staaten sind über die Jahre an einem Punkt angekommen, wo sie 4,3 Prozent zahlen." Mit dem Verweis auf seinen Vater meinte Trump aber vermutlich seinen Großvater Frederick oder Friedrich, der aus Kallstadt in der Pfalz stammt und im Alter von 16 Jahren nach New York ausgewandert war. Dort kam auch Trumps Vater Fred zur Welt.