Der Angriff auf Israel erfolgte am Sabbat: Am frühen Morgen an diesem Samstag hat die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas begonnen, Israel vom Gazastreifen aus mit Raketen zu beschießen. Es gab Berichte von Opfern auf israelischer Seite. Zudem sollen Menschen entführt worden sein, was aber nicht verifiziert werden konnte.

In Tel Aviv sprach Verteidigungsminister Joav Gallant von einem einen "Krieg" gegen sein Land. "Die Hamas hat an diesem Morgen einen schweren Fehler begangen und einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen", sagte Gallant in einer Reaktion auf die Attacken. Die israelische Armee kämpfe allerorten "gegen den Feind". Gallant genehmigte nach offiziellen Angaben die Einberufung von Reservisten. Er rief die Bürger dazu auf, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten und sagte: "Israel wird diesen Krieg gewinnen."

Seit dem Morgen wird Israel vom Gazastreifen aus mit Raketen beschossen

Der Raketenbeschuss hatte um 6.30 Uhr begonnen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP in Gaza berichtete. Im Süden und im Zentrum Israels ertönten Alarmsirenen, die Armee forderte die Bevölkerung dazu auf, in der Nähe von Schutzräumen zu bleiben. Die israelische Armee führte ihrerseits mindestens zwei Gegenangriffe auf Ziele im Gazastreifen aus, wie ein AFP-Journalist berichtete.

Der bewaffnete Arm der Hamas bekannte sich zu den Angriffen aus dem Gazastreifen. Dabei habe die Gruppe mehr als 5000 Raketen auf Israel abgefeuert, sagte der Chef der Essedine-al-Kassam-Brigaden, Mohammed Deif, in einer im Fernsehen abgespielten Audionachricht.

Hunderte Menschen flohen nach Angaben eines AFP-Korrespondenten vor allem aus dem nordöstlichen Gazastreifen weiter ins Landesinnere. Frauen, Männer und Kinder waren zu sehen, die auf ihrer Flucht Decken und Lebensmittel trugen.

Verfolgen Sie die Ereignisse in Israel in unserem Newsblog.