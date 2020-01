Donald Trump fordert seit Jahren, dass sich die Nato im Nahen und Mittleren Osten stärker engagiert. Dies bekräftigte der US-Präsident nach den iranischen Angriffen auf zwei US-Militärbasen im Irak. Die europäischen Verbündeten haben aber bisher dafür gesorgt, dass Kampfeinsätze in der Region vermieden wurden. Und über konkrete Wünsche Trumps an das Bündnis wurde zunächst nichts bekannt. Wo die Nato bisher schon aktiv ist:

Anti-IS-Koalition

Die Nato ist Mitglied der internationalen Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staats (IS). Das Bündnis mit 81 Mitgliedern war bereits Ende 2014 von den USA gegründet worden, um die IS-Miliz in Syrien und im Irak zu bekämpfen. Die meisten Nato-Staaten gehörten von Anfang an der Anti-IS-Koalition an, erst im Mai 2017 trat die Nato auf Druck Trumps auch selbst bei. Zuvor war im Bündnis regelmäßig auf Vorbehalte arabischer Länder gegen ein direktes Engagement der westlichen Militärallianz verwiesen worden.

Awacs-Einsatz

Im Rahmen der Anti-IS-Koalition stellt die Nato ihre Awacs-Aufklärungsflugzeuge zur Verfügung. Diese sind in der Türkei stationiert. Sie sorgen mit ihrem starken Radar durch Flüge über der Türkei und dem Mittelmeer für verbesserte Lagebilder zum Luftraum über Syrien und dem Irak. Nicht genutzt wird die Möglichkeit, die Maschinen als "fliegende Gefechtsstände" einzusetzen, die Kampfflugzeuge zu ihren Angriffszielen leiten.

Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte

Seit Anfang 2017 bildet die Nato auch im Irak selbst Sicherheitskräfte aus. Seit 2018 gibt es eine offizielle Nato-Mission im Irak. Irakische Soldaten werden durch sie insbesondere in der Entschärfung von Sprengsätzen, der Instandhaltung und medizinischen Versorgung geschult. Zudem berät die Nato das irakische Verteidigungsministerium und andere Sicherheitsbehörden.

Die Mission umfasste zuletzt rund 500 Soldaten, die meisten aus Kanada. Wegen der Spannungen nach der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch die USA setzte die Nato die Ausbildung inzwischen aus. Zudem zog sie wie die Bundeswehr, die eine eigene Ausbildungsmission im Irak unterhält, einen Teil ihres Personals aus Sicherheitsgründen ab.

Luftabwehr in der Türkei

Seit 2013 haben Nato-Staaten Luftabwehrsysteme in der Türkei stationiert. Sie sollen das Bündnismitglied vor Raketen- oder Luftangriffen aus dem Bürgerkriegsland Syrien schützen. Bis Ende 2015 beteiligte sich auch die Bundeswehr mit Patriot-Luftabwehrraketen. Nachdem anfangs noch drei Nato-Länder gleichzeitig Abwehrsysteme stellten, wurde der Einsatz inzwischen deutlich zurückgefahren. Nach dem Abzug Italiens Ende 2019 ist nur noch Spanien mit Patriot-Raketenabwehrsystemen vertreten.

Regionale Kooperation

Die Nato unterhält mit mehreren Staaten in der Nahost-Region Kooperationen. Besonders eng ist die Zusammenarbeit mit Jordanien. Die Nato schickt immer wieder Ausbilder in das Land oder lässt Angehörige der Streitkräfte an ihren Militärschulen in Europa ausbilden. Zudem gibt es seit 1994 einen "Mittelmeer-Dialog", dem neben Jordanien auch Algerien, Ägypten, Israel, Mauretanien, Marokko und Tunesien angehören. Über ihn wird etwa auch der Austausch von Geheimdienstinformationen organisiert.

Afghanistan

Schon seit 17 Jahren ist die Nato in Afghanistan präsent, das aus US-Sicht oft zur weiteren Region des "Mittleren Ostens" gezählt wird. Das Bündnis hatte 2003 die Führung über den internationalen Einsatz gegen die radikalislamischen Taliban übernommen. Ende 2014 beendete die Nato den Kampfeinsatz und ist seitdem noch mit der Ausbildungs- und Unterstützungsmission "Resolute Support" vertreten.

Diese umfasst derzeit noch 17.000 Soldaten. Mit fast 8500 Soldaten und ihrer Luftwaffe bilden die USA das Rückgrat der Mission. Trump, der sich im November zur Wiederwahl stellt, hat immer wieder betont, er wolle die Truppenpräsenz in Afghanistan massiv zurückfahren. Damit könnten die Europäer künftig deutlich stärker am Hindukusch gefragt sein.