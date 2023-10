Das Verhältnis zwischen den USA und China ist angespannt. Laut einem Medienbericht soll es im November nun ein Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Chinas Staats- und Parteichef geben.

Die US-Regierung rechnet einem Bericht zufolge mit einem baldigen persönlichen Treffen zwischen Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Die beiden sollten beim Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) im November in San Francisco zusammenkommen, berichtete die "Washington Post" am Donnerstagabend unter Berufung auf US-Regierungsquellen. Eine persönliches Gespräch sei "ziemlich sicher" und man beginne den Planungsprozess, zitierte die Zeitung einen Regierungsvertreter. Es wäre das erste Treffen zwischen Biden und Xi seit November vergangenen Jahres. Damals waren beide am Rande des G20-Gipfels auf der indonesischen Insel Bali zusammengekommen.

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind seit einiger Zeit auf einem Tiefpunkt - trotz jüngster Besuche hochrangiger US-Vertreter in China. Für Streit sorgen etwa Chinas Rückendeckung für Russlands Krieg in der Ukraine und Drohungen gegen Taiwan.

Dass es im Zuge des Apec-Gipfels zu einem Treffen zwischen Biden und Xi kommen könnte, wird seit einiger Zeit erwartet. Das Weiße Haus hat sich öffentlich jedoch zurückhaltend gezeigt. Zuletzt hatten sich der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, und Chinas Chef-Diplomat Wang Yi in Malta getroffen.