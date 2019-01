US-Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch vor Journalisten: „Ich könnte zur beliebtesten Person in Europa werden, ich könnte mich für jedes Amt aufstellen lassen, wenn ich wollte. Ich will aber nicht. Ich will, nur dass man uns fair behandelt." Nach einer Kabinettssitzung war Trump zu einer Stellungnahme zum NATO-Beitrag der europäischen Partner gefragt worden. „Mir wurde gesagt, ich sei in Europa nicht beliebt. Sollte ich ja auch nicht sein. Wenn ich in Europa beliebt wäre, würde ich keinen guten Job machen. Ich will, dass Europa zahlt. Deutschland zahlt nur 1 %, sie sollten 4 % zahlen." Er sei nun mal von amerikanischen Steuerzahlern gewählt worden, nicht von Europäern so Trump. „Meine Beziehung zu den Europäischen Regierungschefs ist dafür sehr gut. Viele verstehen ja selbst nicht, wie sie so lange damit durchkamen. Ich sage zu Angela, und zu vielen anderen auch, ich bin ja mit allen befreundet - Ich frage sie - wie konnte das passieren? Und dann sagen sie „wir können es uns auch nicht erklären" Trump fordert seit Beginn seiner Amtszeit eine Erhöhung der NATO-Finanzierung Mitgliedsländer.