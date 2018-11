US-Präsident Donald Trump hat seinen Ton gegen Tausende mittelamerikanische Migranten auf dem Weg in die USA verschärft. Er könne deutlich mehr Soldaten an die Grenze zu Mexiko zu schicken, um die Karawane aufzuhalten, als bisher geplant, sagte Trump am Mittwoch in Washington. "Wir haben bisher etwa 5.000 Militärangehörige mobilisiert, es können bis zu zehn bis 15.000 weitere werden, zusätzlich zu den Grenzschutzbeamten und allen anderen an der Grenze. Niemand wird reinkommen. Wir erlauben es nicht, dass Leute reinkommen." Zudem drohte Trump abermals den Herkunftsländern der Menschen mit einem Stopp der US-Hilfe. Darüber denke seine Regierung nach. Seit Mitte Oktober ist eine Gruppe von schätzungsweise mindestens 3500 Flüchtlingen von Honduras aus auf dem Weg in die USA. Derzeit befindet sie sich im südlichen Mexiko. Trumps harte Reaktion auf die Flüchtlingskarawane ist auch ein großes Thema im Vorfeld der Kongresswahlen in der kommenden Woche. Die oppositionellen Demokraten werfen dem Präsidenten vor, die Furcht vor illegaler Immigration zu schüren, um seinen Republikanern zu Stimmengewinnen zu verhelfen. Schon im Präsidentschaftswahlkampf 2016 hatte er auf ein verschärftes Vorgehen gegen Migration gesetzt.