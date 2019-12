Es wird ein langer Tag im Repräsentantenhaus. Das Unterhaus des US-Kongresses wird - so wird erwartet - mindestens sechs Stunden über die Anklagepunkte gegen US-Präsident Donald Trump beraten, ehe es dann zur Abstimmung über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahren kommen soll. In der von den Demokraten dominierten Kammer genügt eine einfache Mehrheit, um das Impeachment auf den Weg zu bringen. In der nächsten Instanz muss sich Trump dann selbst vor dem Senat verantworten. Dort ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, um Trump als Präsident abzusetzen. Dazu ist es in der Geschichte der USA noch nie gekommen. Auch jetzt ist eine Entscheidung gegen den Amtsinhaber unwahrscheinlich, da Trumps Republikaner im Senat die Merheit haben.

Demokrat Jim McGovern: "Demokratiedefinierender Moment"

Der Vorsitzende des Regelausschusses, der Demokrat Jim McGovern aus Massachusetts, hat sich zu Wort gemeldet:

"Haben Präsident Trump und seine Top-Berater behördliche Maßnahmen zur Erlangung eines unzulässigen Vorteils bei den nächsten Wahlen zu Unrecht zurückgehalten? Wir wissen jetzt durch die harte Arbeit unserer Untersuchungsausschüsse und das Eingeständnis des Präsidenten, dass die Antwort auf diese Frage Ja lautet." (...) "Der Präsident der Vereinigten Staaten gefährdet unsere nationale Sicherheit. Der Präsident untergrub unsere Demokratie. Und der Präsident - ein Nachfolger des gleichen Amtes wie George Washington und Abraham Lincoln - verriet seinen Eid, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu wahren, zu schützen und zu verteidigen. Das sind keine Meinungen. Das sind unbestrittene Tatsachen. "

Regeln der Debatte werden diskutiert

Die Abgeordneten diskutieren zunächst die Regeln für die Debatte über das Amtsenthebungsverfahren. Danach wird über die beiden Anklagepunkte gegen Trump diskutiert. Diese müssen verabschiedet werden, um das Impeachment gegen Trump zu beginnen.

McCarthy bringt Resolution gegen Schiff und Nadler ein

Der Sprecher der republikanischen Minderheit im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy hat eine Resolution gegen die Vorsitzenden der Untersuchungsausschüsse, Adam Schiff und Jerry Nadler, vorgebracht. Sie hätten ihre Befugnisse missbraucht und überschritten. Er bemägnelt die Veröffentlichung von Informationen, dass ein Whistleblower Hinweise auf Verfehlungen des Präsidenten gegeben habe und dass es eine umfassende Untersuchung der Trump-Giuliani-Verbindungen geben werde, ohne Rücksprache mit der Führung derHouse-Minderheit. Zudem habe Adam Schiff das Telefongespräch zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj vom 25. Juli 2019 falsch wiedergegeben.

Vorwürfe: Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses

Donald Trump werden in der sogenannten Ukraine-Affäre Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses vorgeworfen. Er soll die Gewährung von Militärhilfe für die Ukraine von der Einleitung von Ermittlungen wegen Korruptionsvorwürfen gegen den Sohn von Ex-Vizepräsident Joe Biden abhängig gemacht haben. Dafür spricht das Transkript eines Telefongesprächs Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wlodimir Selenskyj. Joe Biden ist ein möglicher demokratischer Herausforderer von Trump. Bidens Sohn Hunter war Mitglied des Verwaltungsrates des privaten ukrainischen Gasproduzenten Burisma. Trump betonte vor der Sitzung, er sei sich keiner Schuld bewusst; es gebe keinen Grund für ein Impeachment.

Debatte über Impeachment ab ca. 17 Uhr

Laut einem aktualisierten Zeitplan werden sich die Abgeordneten nach einer Reihe von Regularien ab etwa 17 Uhr MEZ in Debatte um das Impeachment einsteigen. Die entscheidende Abstimmung soll dann in der Nacht zwischen 1 und 2 Uhr unserer Zeit stattfinden. Gegen 3 Uhr MEZ soll die Sitzung zu Ende gehen.

Die Sitzung hat begonnen

Kurz nach 15 Uhr sind die Mitglieder des Repräsentantenhauses im Kapitol in Washington zusammengekommen. Es ist die entscheidende Sitzung, während der das "House" über den Start des Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump abstimmen wird.