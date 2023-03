von Leonie Scheuble Die drohende Anklage gegen Donald Trump hat den US-Republikanern die Möglichkeit, den Ex-Präsidenten seinem Schicksal zu überlassen, auf dem Silbertablett serviert. Stattdessen scharrt sich die Partei noch enger um ihren Goldjungen.

Der in den USA mit Spannung erwartete Dienstag kam – und es passierte: nichts. Weder wurde Donald Trump angeklagt noch "verhaftet", wie er am Wochenende auf seinem Truth-Social-Netzwerk behauptet hatte. Seinem Aufruf zu "PROTEST, PROTEST, PROTEST!!!" folgten trotz der alarmierenden Großbuchstaben nur wenige. Am Dienstag versammelte sich eine Handvoll Trump-Supporter in Manhattan, der angekündigte "Sturm auf New York" blieb aus.