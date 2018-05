Robert Mueller hat offenbar genug Nachforschungen angestellt - jetzt will er den Präsidenten persönlich sprechen: In den Untersuchungen zu einer möglichen Russland-Affäre hat der US-Sonderermittler eine Liste mit Fragen an das Weiße Haus zusammengestellt, die der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump, beantworten möge. Es geht unter anderem um den Verdacht einer möglichen Justizbehinderung.

Die "New York Times" machte den Fragenkatalog, den sie von einer Person außerhalb von Trumps Anwaltsteam bekommen haben will, öffentlich. In einem Telefonat soll Muellers Team die Fragen an Trumps Anwälte durchgegeben haben. Es soll sich um insgesamt 44 Fragen handeln, die Mueller von Trump beantwortet haben möchte.



Was wusste er über die Kontakte zwischen Michael Flynn, seinem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater, und einem russischen Botschafter? Wann traf er die Entscheidung Flynn zu feuern? Warum kritisiert er ständig James Comey Ex-Direktor des FBI, und seinen ehemaligen Stellvertreter Andrew McCabe? sind nur einige davon (den gesamten Fragenkatalog können Sie hier einsehen).

Das steckt hinter Robert Muellers 44 Fragen

Mueller möchte dem Bericht zufolge wissen, ob Trump von möglichen illegalen Kontakten zwischen seinem Wahlkampfteam und Moskau gewusst hat - darunter auch ein Treffen mit einer russischen Anwältin im Juni 2016 im Trump Tower, bei dem es um brisantes Material über die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gegangen sein soll. "Wann haben Sie von dem Treffen im Trump Tower erfahren?", lautet demnach eine der Fragen.

Laut der "NYT" will Mueller außerdem von Trump wissen, ob er mit Mitarbeitern seines Wahlkampfteams über Pläne für ein mögliches Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen hat.

Donald Trump soll sich Fragen zu Comey stellen

In weiteren Fragen geht es dem Bericht zufolge um die Beweggründe des Präsidenten, den früheren FBI-Direktor James Comey zu feuern. Mueller fragt demnach auch, ob Trump seinem früheren Sicherheitsberater Michael Flynn eine Begnadigung angeboten hat. "Welche Anstrengungen wurden unternommen, um auf Herrn Flynn zuzugehen, um ihm Immunität oder eine mögliche Begnadigung zu gewähren?", lautet demnach eine der Fragen.



Die Fragen deuten darauf hin, dass Mueller genug Indizien hat, um dem Verdacht einer Justizbehinderung durch Trump nachzugehen. Dem Verdacht der Justizbehinderung hat sich Trump unter anderem durch die Entlassung von FBI-Chef Comey im vergangenen Mai ausgesetzt.





Mueller hat zudem offenbar Grund zu der Annahme, dass Trump von den Russland-Kontakten seines Wahlkampfteams gewusst haben könnte. Es gibt allerdings weiter keine Hinweise darauf, dass Mueller den Präsidenten selbst als Ziel der Ermittlungen betrachtet oder Beweise für aktive Absprachen mit Russland gefunden hat.



Muellers Büro gab auf Anfrage zunächst keine keine Stellungnahme ab. Trump hatte die Vorwürfe wiederholt allesamt zurückgewiesen und die Ermittlungen als "Hexenjagd" bezeichnet.