von Leonie Scheuble Neuer Ärger für Donald Trump: In der Dokumentenaffäre ist eine Tonaufnahme öffentlich geworden, die den Ex-Präsidenten schwer belastet. Er selbst versucht, den Spieß umzudrehen.

Eine zwei Jahre alte Tonaufnahme von Donald Trump sorgt in den USA für Schlagzeilen.

Am Montagabend hatte der Nachrichtensender "CNN" einen Gesprächsmitschnitt veröffentlicht, die den Ex-Präsidenten in der Affäre um Geheimdokumente stark belastet. In der Aufzeichnung von Juli 2021 ist zu hören, wie Trump mehreren Leuten in seinem Golfklub in Bedminster, New Jersey ein geheimes Militärdokument zeigt. Mit im Raum unter anderem Mitarbeiter eines Buchprojekts seines früheren Stabschefs Mark Meadows sowie mindestens zwei von Trumps Beratern.