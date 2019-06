In der britischen Hauptstadt London haben am Montag Dutzende Menschen gegen US-Präsident Donald Trump demonstriert, der momentan Großbritannien besucht. Während Trump im Buckingham Palace gemeinsam mit der britischen Königin speiste, zeigten die Demonstrantin, was sie vom US-Präsidenten halten. O-TON MARCIA FELDMAN, DEMONSTRANTIN: "Ich bin hier, um gegen Donald Trumps Frauenfeindlichkeit, seinen Rassismus zu demonstrieren, gegen einfach alles an ihm. Dass er sich durch sein Amt bereichert, dass er Kinder von ihren Familien trennt, dass er aus dem Klimaabkommen aussteigt. Er ist einfach ein schrecklicher Mensch. Noch nie in meinen Leben habe ich jemanden so gehasst. Deshalb denke ich, muss ich hier sein." O-TON MOHAMMED ATEEK, DEMONSTRANT: "Die Politik des Hasses und der Spaltung. Genaugenommen ist er keine normaler Mensch und kein normaler Präsident. Er ist ein rassistischer und frauenfeindlicher Präsident, ein Leugner des Klimawandels. Deshalb protestieren wir hier gegen die Politik, für die er steht." Nach Einbruch der Dunkelheit sorgte die Organisation "Led by Donkeys" für Aufsehen. Sie projizierte eine Statistik an die Außenmauer des Towers, mit den Beliebtheitswerten von Trump, verglichen mit denen seines Vorgängers Obama. Auch die zweite Projektion dürfte Trump nicht gefallen. Der verstorbene republikanische Politiker John McCain alt als erbitterter Gegner Donald Trumps.