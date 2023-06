Maria Wolfe kandidiert für einen Posten am Kreisgericht von Beaver. Nach der Anklage gegen Donald Trump vermutet sie eine Verschwörung der politischen Eliten

von Jan Christoph Wiechmann In Amerikas Rostgürtel ist Donald Trump weiterhin beliebt. Nach der Anklage in der Dokumentenaffäre umso mehr. Viele wollen es dem Staat und dem FBI nun erst recht heimzahlen.

Maria Wolfe hatte ihr Leben lang nicht viel mit Politik am Hut. Sie spielte Klavier in ihrer Kirche und leitete mit ihrem Mann einen Friedhof im Westen des Bundesstaates Pennsylvania, in einer Arbeitergegend im Rostgürtel Amerikas.

Aber die letzten Anklagen gegen Donald Trump in New York und Florida – und womöglich bald auch in Georgia und Washington – haben sie eines Besseren belehrt. "Ich musste etwas tun. Ich musste für ein Amt kandidieren" sagt sie. "Wir müssen uns gegen den "Deep State" zur Wehr setzen, gegen die Verschwörung aus Eliten, CIA, FBI."