Nach der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger von Donald Trump treiben die Demokraten im US-Repräsentantenhaus die Eröffnung eines zweiten Amtsenthebungsverfahrens gegen den abgewählten Präsidenten voran.Nach Angaben eines demokratischen Abgeordneten brachte seine Fraktion am Montag eine Resolution in die Kongresskammer ein, in der Trump " Anstiftung zum Aufruhr" vorgeworfen wird.In dem von den Demokraten beherrschten Repräsentantenhaus gilt eine Zustimmung zu einem Amtsenthebungsverfahren als sicher. Entschieden würde es allerdings im Senat.Eine Entscheidung dort wäre vor der Amtseinführung von Joe Biden am 20. Januar quasi ausgeschlossen.Auslöser für die Bestrebungen ist der Sturm auf das US-Parlament durch Trump-Anhänger am vergangenen Mittwoch. Bei den Unruhen kamen mehrere Menschen ums Leben.Die Demokraten beschuldigen Trump, seine Unterstützer aufgestachelt zu haben.Nun wollen sie verhindern, dass die Ereignisse für Trump folgenlos bleiben. Parallel zum Amtsenthebungsverfahrens wollen sie Vizepräsident Mike Pence dazu bewegen, Trump noch vor dem Machtwechsel abzusetzen. Pence hat auf die Forderungen bislang aber nicht reagiert