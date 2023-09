Neue juristische Schlappe für Donald Trump: Der New Yorker Richter Arthur Engoron hat den früheren US-Präsidenten des Finanzbetruges für schuldig befunden. Trump habe die Vermögenswerte seines Immobilienimperiums in der Vergangenheit absichtlich zu hoch angegeben, um an bessere Konditionen etwa für Kredite zu gelangen, urteilte Engoron und warf dem 77-Jährigen vor, in einer "Fantasiewelt" zu leben.

Das Gerichtsurteil ist eine Grundsatzentscheidung vor dem eigentlichen Zivilprozess der Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York, Letitia James, gegen Trump. Das Verfahren soll am kommenden Montag beginnen. James hatte den Republikaner und seine drei ältesten Kinder im September 2022 wegen Vorwürfen des Finanzbetrugs verklagt.

Trump, der sich um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bewirbt, reagierte auf den Gerichtsentscheid in New York mit üblichen Gegenangriffen: "Das heutige Urteil über ein Unternehmen, das hervorragende Arbeit für den Staat New York geleistet hat, lässt die Tatsache außer Acht, dass Mord und alle anderen Formen der Gewaltkriminalität im Staat New York ein Rekordniveau erreicht haben", schrieb er auf seinem Netzwerk Truth Social. "Können Sie sich vorstellen, dass ein Urteil gegen mich ergeht, weil ich meine Geschäfte perfekt gemacht habe, während zugelassen wird, dass Menschen auf den Bürgersteigen von New York randalieren?"

Das Vorgehen der Justiz zwinge Tausende von Unternehmen dazu, sich aus New York zurückzuziehen, behauptete Trump. "Ein sehr trauriger Tag für das Justizsystem des Staates New York!"

Donald Trump hat zahlreiche juristische Probleme

Die Zivilklage in New York ist aber nur eine von mehreren juristischen Auseinandersetzungen, in die Trump seit dem Ende seiner Präsidentschaft verwickelt ist. In den anderen Fällen geht es um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin, um Vergewaltigung und um den Vorwurf der Verschwörung und versuchten Wahlbeeinflussung. Der Beschuldigte bestreitet in allen Fällen vehement jegliches Fehlverhalten und behauptet, die gegen ihn laufenden Untersuchungen seien eine politische Hexenjagd der Demokratischen Partei und voreingenommener linksgerichteter Justizvertreter.

