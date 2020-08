Sehen Sie im Video: Trump sichert sich Nominierung und warnt vor angeblicher Wahlmanipulation. Die US-Republikaner haben Präsident Donald Trump offiziell die Kandidatur für die Wahl Anfang November zugesichert. Zu Beginn des auf vier Tage angesetzten Parteitages in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina erhielt Trump am Montag die nötigen Stimmen, die er für eine offizielle Nominierung braucht. Zum Auftakt der wegen der Coronavirus-Pandemie teils virtuell abgehaltenen Versammlung reiste Trump selbst an. Für jeden Tag sind Reden des Präsidenten vorgesehen - ein Bruch mit der Tradition, nach der sich der Kandidat bis zu seiner Dankesrede in der letzten Nacht des Konvents zurückhält. In seiner Rede am Montag warnte Trump vor angeblich drohenden Wahlmanipulationen durch die US-Demokraten. "Wenn ihr sie wirklich verrückt machen wollt, müsst ihr 12 weitere Jahre sagen. Denn wir haben sie 2016 erwischt, wie sie einige wirklich böse Dinge gemacht haben. Schauen wir, was passiert. Wir haben sie dabei erwischt, wie sie schlimme Dinge gemacht haben. Wir müssen sehr vorsichtig sein, weil sie es wieder versuchen mit den 80 Millionen Briefwahlunterlagen an denen sie arbeiten. Die sie an Leute senden, die nicht danach gefragt haben. Sie haben nicht danach gefragt, sie haben sie einfach bekommen." Beweise für seine Anschuldigungen blieb Trump abermals schuldig. "Der einzige Weg, wie sie uns diese Wahl nehmen können, ist, wenn dies eine manipulierte Wahl ist", sagte er. "Wir werden diese Wahl gewinnen." Der US-Präsident kritisierte abermals die Beschränkungen, mit denen Behörden und US-Bundesstaaten versuchen, die grassierende Corona-Pandemie einzudämmen. "Sie verwenden Covid, um eine Wahl zu stehlen", sagte er. Die USA sind weltweit das mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffene Land. In Umfragen liegt Trumps demokratische Herausforderer, der 77-jährige Joe Biden, der unter Obama Vize-Präsident war, vor Trump. Dem 74-jährigen Amtsinhaber wird vor allem der Umgang mit der Corona-Krise angelastet, in deren Folge die Wirtschaft eingebrochen ist und Millionen Amerikaner ihren Job verloren haben.

Gut zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl liegt Donald Trump in den Umfragen klar hinter Herausforderer Joe Biden. Dennoch hat der 74-Jährige Chancen auf eine zweite Amtszeit. <br/>

Donald Trump erinnert dieser Tage gerne daran, wie er 2016 alle überraschte. Wie er als Außenseiter die US-Präsidentschaftswahl gegen die Demokratin Hillary Clinton gewann, allen Umfragen zum Trotz. Dieses Jahr, so die Botschaft des Republikaners, wird es wieder so laufen: Auch wenn Meinungsforscher seinen Herausforderer Joe Biden als Favoriten sehen, gibt sich Trump zehn Wochen vor der Wahl siegessicher.

Landesweite Umfragen sind trügerisch

Und tatsächlich ist ein erneuter Triumph des Rechtspopulisten, der am Donnerstag beim Republikaner-Parteitag seine Nominierungsrede halten wird, alles andere als ausgeschlossen. Auch wenn vieles gegen ihn spricht, darunter die starke Ausbreitung des Coronavirus in den USA: Mehr als 178.000 Menschen sind bereits im Land an der Infektion gestorben, mehr als in jedem anderen Staat der Welt. Und die Gesundheitskrise hat die USA in eine beispiellose Wirtschaftskrise gestürzt.

Derweil hat der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz im Mai in der Bevölkerung zu einem neuen Bewusstsein für Rassismus und Diskriminierung geführt, während Trump weiter auf rechte Parolen setzt. All das - und die beispiellose Anhäufung von Skandalen in Trumps Amtszeit - hat viele moderate Wähler vergrault.

Auch die Zahlen sprechen gegen Trump: Im Umfrageschnitt liegt der Amtsinhaber bei rund 43 Prozent, sein Rivale Biden von den oppositionellen Demokraten bei 51 Prozent. Doch solche landesweiten Umfragen sind trügerisch: In den USA wird der Präsident nicht von der Mehrheit der Bevölkerung gewählt, sondern indirekt durch Wahlleute. Und diese werden in fast in allen Bundesstaaten nicht proportional zum Wahlergebnis vergeben, sondern allesamt dem Kandidat mit den meisten Stimmen im jeweiligen Staat zugeschlagen.

Das führte dazu, dass Clinton 2016 landesweit rund drei Millionen Wählerstimmen mehr gewann als Trump, dieser aber eine klare Mehrheit der Wahlleute erobern konnte. Entscheidend wird sein, wie die Kandidaten am 3. November in besonders umkämpften Schlüsselstaaten wie Michigan, Pennsylvania und Wisconsin abschneiden. Auch dort liegt Biden allerdings derzeit vorn. Das Magazin "Economist" schätzt in einem täglich aktualisierten Modell, dass der Demokrat dem Amtsinhaber mit 353 zu 185 Wahlmännern eine verheerende Niederlage zufügen könnte.

Trump setzt auf Wirtschaft und Angst

Doch Trump hat seine Kämpferqualitäten immer wieder unter Beweis gestellt, wenn er in Bedrängnis geriet. Der 74-Jährige setzt unter anderem darauf, dass viele Wähler ihm eine große Wirtschaftskompetenz zusprechen. Seit Monaten schon wiederholt der einstige Immobilienmogul gebetsmühlenartig, er habe die "größte Wirtschaft der Geschichte" aufgebaut, dann habe das "China-Virus" die USA getroffen, und jetzt werde er die Wirtschaft wieder neu aufbauen.

Zugleich fährt der Republikaner inmitten der Anti-Rassismus-Proteste eine mit vielen Falschbehauptungen gespickte Angst-Kampagne gegen die Demokraten: Unter Biden werde das Land in Gewalt und Anarchie versinken, warnt der selbsternannte "Präsident von Recht und Ordnung". Und fügt hinzu, dass der "schläfrige Joe" ohnehin altersschwach sei und eine "Marionette der radikalen Linken".

Solche rabiaten Wahlkampfmethoden können durchaus Wirkung zeigen. Und Biden selbst ist bekannt dafür, gerne in Fettnäpfchen zu treten und sich mit Versprechern oder unüberlegten Äußerungen selbst in Bedrängnis zu bringen. Bislang hat der 77-Jährige sich kaum kritischen Interviews gestellt - und im Herbst stehen drei TV-Debatten mit Trump an, in die der Amtsinhaber große Hoffnungen setzt.

Der Historiker Allan Lichtman, der mit einer selbstentwickelten Prognosemethode alle Präsidentschaftswahlen seit 1984 einschließlich 2016 richtig vorausgesagt hat, erwartet trotzdem einen Sieg Bidens. "Ein Blitz aus heiterem Himmel ist immer möglich, aber er hat noch nie eine Prognose verändert." Der Politikwissenschaftler David Barker drückt sich etwas vorsichtiger aus: Es gebe für Trump durchaus einen Pfad zum Sieg - der sei aber "schmal".