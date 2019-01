Im Streit über den US-Haushalt und die Sicherung der Grenze zu Mexiko hat Präsident Donald Trump leichtes Entgegenkommen signalisiert. Eine Absperrung müsse gebaut werden, bekräftigte Trump am Sonntag. Aber sie könne aus Stahl statt aus dem im Wahlkampf versprochenen Beton bestehen. Trump wiederholte am Sonntag seine Ankündigung, bei fehlendem Verhandlungsfortschritt einen nationalen Notstand auszurufen und die Mauer vom Militär bauen zu lassen "Ich habe deutlich gemacht, dass der nationale Notstand davon abhängt, was in den nächsten Tagen passiert. "Wir haben ein Treffen. Vize-Präsident Pence und eine Gruppe von Leuten werden sich treffen. Ich erwarte nicht, dass dabei viel passieren wird. Aber wir werden sehr ernsthafte Gespräche am Montag, Dienstag und Mittwoch haben", sagte Trump. Die Demokraten lehnen eine Mauer ab und verweigern im Haushaltsgesetz die entsprechenden Mittel, haben jedoch die Bereitschaft zur Finanzierung einer Stahlbarriere angedeutet. Trump beharrte weiter auf seiner Forderung nach zunächst 5,6 Milliarden Dollar für den Bau der Grenzsicherung, die insgesamt mehr als das Vierfache kosten dürfte. Nach Trumps Auffassung ist die Mauer zu Mexiko notwendig, um illegale Einwanderung und Drogenschmuggel einzudämmen. Durch den anhaltenden Streit geht die Haushaltssperre nunmehr in die dritte Woche. Der Streit führt dazu, dass seit mehr als zwei Wochen an einen großen Teil der Bundesbehörden kein Geld mehr fließt.