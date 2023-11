Prozess in New York

von Marc Etzold Hat der Ex-Präsident die Zahlen seines Unternehmens geschönt, um sich Vorteile zu verschaffen? Dazu wurde Donald Trump am Montag in New York unter Eid befragt. Doch statt Fragen klar zu beantworten, legte er sich lieber mit dem Richter an, der das Urteil sprechen wird.

Der frühere US-Präsident weiß, dass er verlieren wird. Als Donald Trump am Montagvormittag in New York in den Zeugenstand tritt, geht es ihm um mehr als den laufenden Betrugsprozess gegen ihn. Trump will die Bühne nutzen, um sich als Opfer darzustellen. "Das ist ein sehr unfairer Prozess", sagt der Republikaner. "Ich hoffe, die Öffentlichkeit schaut zu."