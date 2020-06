Weiß, religiös, evangelikal. US-Amerikaner, auf die diese Beschreibung zutrifft, wählen Donald Trump. Jedenfalls die weit überwiegende Mehrzahl. Die Evangelikalen gelten als unerschütterliche und daher wichtige Machtbasis des amtierenden US-Präsidenten.

Doch auch an den äußerst frommen Christen sind die landesweiten Unruhen nach dem Tod des Schwarzen George Floyd durch einen brutalen Polizeieinsatz nicht spurlos vorbei gegangen. Und Trumps bizarrer Auftritt mit der Bibel in der Hand vor der historischen St. John's Episcopal Church in Washington, für den er sich den Fußweg vom Weißen Haus durch einen massiven Polizeieinsatz gegen Demonstranten freiräumen ließ, empfanden Teile seiner christlichen Gefolgschaft offensichtlich als verstörend.

TV-Prediger Pat Robertson tadelt Donald Trump

Bemerkenswert ist vor allem die Äußerung des betagten TV-Predigers Pat Robertson, dessen Beziehungen zu Donald Trump laut "New York Times" bis in die 1990er-Jahre zurückreichen sollen. In seiner Sendung "The 700 Club" auf dem christlichen TV-Kanal CBN tadelte Robertson den Präsidenten in eindeutigen Worten. "Das tut man einfach nicht, Mr. President, das ist nicht cool", kommentierte der Prediger die Ereignisse in Washington am vergangenen Dienstag und ging so hart mit Trump ins Gericht.

"Wir sind eine Rasse. Und wir müssen uns lieben", schrieb Robertson dem Präsidenten ins Stammbuch. Liebe oder Krieg, die Bibel lehre, es gebe einen Grund für beides, doch im Moment sei es eher eine Zeit zu sagen: "Ich verstehe Deinen Schmerz." Trump aber habe sich "Law and Order" verschrieben.

"Alles, was er sagt und tut, ist, Gewalt zu provozieren"

Dass dem Präsidenten moralisches Fehlverhalten vorgeworfen wird, dürfte der Kritik gerade bei tief gläubigen Wählern einiges Gewicht verleihen. Es sei nicht akzeptabel, friedliche Demonstranten mit Gummigeschossen und Reizgas zu vertreiben, urteilte auch Russel Moore, als einflussreich geltender Präsident der Kommission für Ethik- und Religionsfreiheit der Southern Baptist Church, klar und eindeutig über die Räumungsaktion im Vorfeld des Bibel-Fototermins am Dienstag.

Dieser Auftritt, bei dem Trump eher ungelenk mit einer Bibel hantierte, hatte schon am Dienstag die Bischöfin der Episkopalkirche, Mariann Budde, zutiefst empört. Der Präsident habe die St. John's Kirche als politische Kulisse missbraucht, echauffierte sich die Geistliche im Nachrichtensender CNN. "Er kam nicht, um zu beten", betonte Budde, die zudem zutiefst verärgert war, dass die Kirchengemeinde nicht über Trumps Absicht, dort aufzutreten, informiert worden sei. "Alles, was er sagt und tut, ist, Gewalt zu provozieren."

Umfrage: Christliche Wähler wenden sich ab

Solche Urteile hochrangiger Geistlicher zeigen Wirkung in der christlichen Gemeinde. Dazu passt, dass eine repräsentative Umfrage des Public Religion Research Institutes vom vergangenen Donnerstag ergab, dass Donald Trump bei den christlichen US-Bürgern an Rückhalt verloren hat. Bewerteten die weißen Evangelikalen Trump im März noch zu 77 Prozent positiv, waren es nun laut der Umfrage noch 62 Prozent. Bei den weißen Protestanten der Hauptkirchen fiel die Zustimmung für Trump von 62 Prozent im März auf jetzt 51 Prozent und bei den weißen Katholiken von 60 auf 37 Prozent.

Alle drei Gruppierungen hatten bei der Präsidentschaftswahl 2016 mehrheitlich für Trump gestimmt. Politische Beobachter gehen davon aus, dass Trump für seine Wiederwahl die weitgehend geschlossene Unterstützung der Evangelikalen benötigen wird – schließlich hatte der heute 73-Jährige schon vor knapp vier Jahren einige Staaten nur äußerst knapp für sich entschieden. Doch das Ansehen des Präsidenten unter den christlichen-konservativen Wählern hatte schon aufgrund der Pandemie-Krise gelitten, gegen die Trump nur unzureichend vorgegangen war. Nun kommt Trumps Verhalten während der Demonstrationen in Washington hinzu.

Rückhalt für Trump ist noch da

Dass Trump den Rückhalt in den christlichen Kreisen völlig verlieren könnte, daran ist allerdings nicht zu denken. "Einige der Kritiker Präsident Trumps scheinen mehr über ihn verärgert zu sein, wie er da eine Bibel vor einer Kirche in der Hand hält, als dass sie sich über die Vandalen aufregen, die die Kirche beinahe niedergebrannt hätten", mokierte sich der Gründer der christlichen Faith and Freedom Coalition, Ralph Reed, in einem Statement vom Mittwoch. Er zolle dem Auftritt Trumps vor der "Kirche der Präsidenten" grundsätzlich Beifall. Zwei wichtige Botschaften habe der Präsident damit überbracht: Zum einen, dass "unsere Straßen und Städte" nicht Aufrührern, Kriminellen und heimischen Terroristen überlassen werden, und zum anderen, dass "die wahre Antwort auf das, was Amerika schmerzt, die Umkehr, Vergebung und Erlösung ist, die im Glauben an Christus zu finden ist."

Der Präsident des Kongresses christlicher Führer, Johnnie Moore, äußerte sich ähnlich. Trump habe gezeigt: "Ich werde Euch beschützen." Dennoch ist das Rumoren unter den christlichen Wählern und die Skepsis unter den christlichen Führern und Prominenten nicht zu überhören. Bis zur Wahl im November muss sich zeigen, ob Trumps mangelhaftes Management der Coronakrise und seine Drohung, das Militär gegen Bürger des Landes einzusetzen, nachwirken. Oder ob die christlichen Wähler bereit sein werden, "ihrem" Präsidenten zu verzeihen.

Die heiße Phase des Wahlkampfes hat noch nicht einmal begonnen. Gruppierungen wie Reeds Faith and Freedom Coalition werden zig Millionen Dollar investieren, um weitere religiös-konservative Wähler zu rekrutieren. Noch Anfang des Herbstes 2016 hatte Donald Trump die Unterstützung von 61 Prozent der Evangelikalen. Im November wählten dann 81 Prozent von ihnen Trump zum Präsidenten.

Quellen: "New York Times"; "The 700 Club"; Domradio, evangelisch.de; Statement Faith & Freedom Coalition; CNN; Umfrage Public Religion Research Institute