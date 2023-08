Gab den Outsider in der Debatte und zog die geballte Kritik seiner Konkurrenten auf sich: der Unternehmer Vivek Ramaswamy

In der ersten TV-Debatte heißt es alle gegen einen – und für die Ukraine gibt es schlechte Nachrichten

von Marc Etzold Donald Trump war bei der ersten TV-Debatte der Republikaner nicht dabei und dennoch omnipräsent. Zwei Stunden wurde debattiert: über den Ex-Präsidenten, den Klimawandel und die Ukraine. Vier Erkenntnisse.

In der Welt von Donald Trump kann nur Donald Trump der Erste sein. Der frühere Präsident verzichtete darauf, an der ersten TV-Debatte der republikanischen Präsidentschaftskandidaten auf Fox News am Mittwochabend teilzunehmen und ließ sich stattdessen vom entlassenen Fox-News-Moderator Tucker Carlson interviewen. Das 46-minutüge Gespräch wurde exakt fünf Minuten vor Beginn der TV-Debatte auf X, ehemals Twitter, veröffentlicht. Donald Trump hatte es geschafft, er war der Erste.