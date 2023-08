von Marc Etzold Wenn es der frühere Präsident Donald Trump zurück ins Weiße Haus schafft, könnte er irreparable Schäden anrichten, sagt sein früherer Sicherheitsberater John Bolton. Seine Befürchtung: Trump würde der Ukraine drohen und Putin mit einem Nato-Austritt in die Hände spielen.

Was würde es für die USA und die Welt bedeuten, falls Donald Trump erneut zum amerikanischen Präsidenten gewählt wird?

Trump folgt keiner politischen Überzeugung. Er macht Politik nicht auf Basis von irgendwelchen Regeln. Alles ist ad hoc, und es geht immer um die Frage: Wie nützt das Donald Trump? So hat er in den ersten vier Jahren regiert. Und so würde er auch regieren, wenn er es nochmal schaffen sollte.

Mit welchen Folgen?

Trump hat zwischen 2017 und 2021 großen Schaden angerichtet, national und international, aber das war reparierbar. Wäre er 2020 wiedergewählt worden, wäre der Schaden irreparabel gewesen. Das gilt jetzt wieder.