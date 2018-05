Fox News ist der Lieblingssender von US-Präsident Donald Trump. Das verwundert nicht, gehört der stockkonservative Nachrichtenkanal doch zu seinen größten Unterstützern in der ansonsten sehr kritischen US-Medienlandschaft. Doch nicht alle im Sender sind Anhänger Trumps. Eine Ausnahme stellt Neil Cavuto dar, der die Sendung "Your World" moderiert und Trump schon früher kritisierte. Seine jüngste Attacke auf den US-Präsidenten hatte es in sich. Sie war eine Generalabrechnung mit den Lügen Trumps und ist an Schärfe kaum zu überbieten. Am Ende seiner wütenden Anklage sagte der Moderator: "Das ist Ihr Gestank, Mr. Präsident, das ist Ihr Sumpf."

Cavuto begann mit den Lügen von Trump in der Affäre um Pornostar Stormy Daniels. Zuerst hatte Trump behauptet, dass es keine Affäre gegeben habe. Nachdem bekannt geworden war, dass sein Rechtsanwalt Michael Cohen offenbar Schweigegeld an Daniels gezahlt hatte, bestritt Trump immer noch, etwas damit zu tun zu haben. Bis schließlich sein neuer Rechtsberater Rudolph Giuliani erklärte, Trump habe Cohen das Geld erstattet.



Drastischer Appell an Donald Trump

"Wie können Sie den Sumpf trockenlegen, wenn Sie derjenige sind, der das Wasser verschmutzt?", fragte Cavuto in aller Deutlichkeit. "Sie wussten nichts von der 130.000-Dollar-Zahlung an einen Pornostar, bis Sie es wussten?"





Danach listete Cavuto all die hinlänglich bekannten Unwahrheiten auf - von der Behauptung, die Russen hätten niemals die US-Wahl beeinflusst, bis hin zu Trumps Aussage, kein US-Präsident vor ihm habe so hohe Steuern gezahlt wie er.



Cavuto beendete die Abrechnung, wie er sie begonnen hatte, mit der Metapher vom Sumpf: "Ihre Wähler mag das nicht kümmern, aber Sie sollten sich sorgen. Ich glaube aber, Sie sind zu beschäftigt, den Sumpf jemals trocken zu legen und den Gestank zu riechen, den Sie verursacht haben. Das ist es, was Sie tun. Das ist Ihr Gestank, Mr. President, das ist Ihr Sumpf."