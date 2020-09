Sehen Sie im Video: Trump hält wieder Massenkundgebung ab – und bezeichnet Biden als Tier. In einer vollen Halle, ohne Mindestabstand und nur mit wenig Masken, wurde Donald Trumps Wahlkampfveranstaltung am Sonntag in Henderson, Nevada, abgehalten. Der US-Präsident schoss erneut gegen seinen Herausforderer auf das Präsidentenamt, Joe Biden: "Er ist ein Tier. Und ich habe ihn als Tier bezeichnet. Dafür wurde ich kritisiert, sie haben gesagt, er sei ein menschliches Wesen. Er ist kein Mensch. Er ist ein Tier." Des Weiteren warf er Biden vor, er nehme Drogen und sei sanft zu inländischen Terroristen und Unruhestiftern. Biden und seine Mitstreiterin im Wahlkampf Kamala Harris hatten Trump vorgeworfen, Wahlkampfveranstaltungen abzuhalten, die der Eindämmung des Coronavirus nicht gerecht werden und dass er somit Menschenleben gefährde. Vorwürfe, die seine Anhänger nicht verstehen. In Louisiana hielten Trump-Anhänger am Wochenende eine Bootsparade ab. "Er hält seine Versprechen. Er hat viele gemacht und sie alle eingehalten. Und was ich liebe, ist, dass er nicht käuflich ist. Und ich denke, dass darin die Angst vieler Politiker liegt, auf beiden Seiten, Republikaner und Demokraten. Sie fürchten, dass sie nicht Donald Trump kaufen können. Er spricht für uns. Er weiß, was wir denken. Er weiß, was bei den Arbeitern abgeht." "Ich denke der Beweis liegt darin, was er die letzten vier Jahre gemacht hat. Und er hat so ziemlich alles erreicht, was er angekündigt hatte. Es gibt nur ganz wenige Politiker wie ihn - und Trump ist in meinen Augen kein richtiger Politiker. Er hat sich an das gehalten, was er vorhatte." "Ich unterstütze ihn für das, was er macht, für die Wirtschaft und alles einfach. Die USA gegen China, alles. Endlich steht mal einer auf und tut was gegen China." Auch die Flagge der früheren Konföderierten Südstaaten hing an vielen Booten. Diese hatten sich im 19. Jahrhunderts von Washington unabhängig erklärt und im Bürgerkrieg für den Erhalt der Sklaverei und Rassentrennung eingesetzt. "Ich verstehe nicht, wie Menschen sagen können, wir seien rassistisch, wir seien dies, wir seien das. Ist uns egal! Wir heißen jeden willkommen. Wissen Sie, wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika, das ist alles worum es geht, Rot-Weiß-Blau." Weniger als zwei Monate vor den US-Wahlen am 3. November, hat der US-Präsident Schwierigkeiten, seine Befürworter zu mobilisieren, vor allem weiße Wähler ohne College-Abschluss, die der Schlüssel zu seinem Sieg im Jahr 2016 waren. Trump liegt laut einer Umfrage von "Yahoo News" und "YouGouv" 10 Prozentpunkte hinter Biden.

Donald Trump hat in Nevada Wahlkampf in einer geschlossenen Halle gemacht – entgegen der dort geltenden Corona-Auflagen. Gouverneur Steve Sisolak machte dem US-Präsidenten deshalb auf Twitter die Hölle heiß.

Unter Missachtung von Vorschriften und Warnungen lokaler Behörden hat US-Präsident Donald Trump mitten in der Coronakrise im Bundesstaat Nevada eine Wahlkampfkundgebung in einem geschlossenen Saal abgehalten. Mehr als eine Stunde lang sprach Trump in einer Produktionsstätte des Baumaschinenherstellers Xtreme Manufacturing in der Stadt Henderson vor zum größten Teil unmaskierten Anhängern und feierte sich dabei selbst für sein Corona-Krisenmanagement, welches "Millionen von Leben gerettet" habe. "Wir haben eine unglaubliche Arbeit geleistet", schwärmte der Republikaner. "Wir bekommen absolut keine Anerkennung für die Arbeit, die wir geleistet haben."

Gouverneur Sisolak macht Trump schwere Vorwürfe

Gar nicht zum Feiern zumute war dem Gouverneur von Nevada, Steve Sisolak, angesichts der Massenveranstaltung in seinem Bundesstaat. In elf Tweets ließ der demokratische Politiker seiner Empörung über Trumps sorglosen Auftritt freien Lauf. Der Besucher aus Washington verhalte sich "rücksichtslos und egoistisch" und bringe in Nevada "unzählige Menschenleben in Gefahr", beklagte sich Sisolak. "Der Präsident scheint vergessen zu haben, dass sich dieses Land immer noch mitten in einer globalen Pandemie befindet."

Als Gouverneur habe er mit Spezialisten für die öffentliche Gesundheit und Infektionskrankheiten zusammengearbeitet, um Notfallrichtlinien zum Schutz der Menschen aufzustellen und die Wirtschaft wieder auf den richtigen Weg zu bringen, schrieb der 66-Jährige. Dazu gehörten begrenzte Versammlungsgrößen, eine Maskenpflicht und die Einhaltung von sozialer Distanz. "All dies hat der Präsident an diesem Wochenende in Nevada zu seinem eigenen Vorteil rücksichtslos missachtet."

Wie üblich glaube Trump nicht, dass die Regeln für ihn gelten, twitterte Sisolak weiter. Stattdessen ignoriere der 74-Jährige die Notstandsdirektiven, indem er in einem geschlossenen Raum eine Versammlung abhalte, die sein eigenes Gesundheitsministerium als "risikoreich" einstufe.

At a time when Nevada is focused on getting our economy back on track and protecting public health, the President’s actions this weekend are shameful, dangerous and irresponsible. — Governor Sisolak (@GovSisolak) September 14, 2020

"Dies ist eine Beleidigung für jeden Bewohner Nevadas, der die Richtlinien befolgt, Opfer gebracht und das Wohl seiner Nachbarn über sein eigenes gestellt hat", empörte sich der Gouverneur. "Es ist auch eine direkte Bedrohung für all die jüngsten Fortschritte, die wir gemacht haben, und könnte uns möglicherweise zurückwerfen." Das Vorgehen des Präsidenten sei "beschämend, gefährlich und unverantwortlich".

Kaum Trump-Fans mit Maske - mit einer Ausnahme

Trumps Wahlkampfteam hatte vor der Kundgebung erklärt, man messe bei den Teilnehmern die Körpertemperatur und stelle Masken und Handdesinfektionsmittel bereit. Die allermeisten Besucher von Wahlkampfauftritten des Präsidenten tragen jedoch – ebenso wie Trump und seine Entourage – keinen Mund-Nase-Schutz und wahren in der Regel auch keinen größeren körperlichen Abstand.

So war es auch in Henderson, wie Aufnahmen der Veranstaltung belegen. "Relativ wenige in der Menge trugen Masken, mit einer klaren Ausnahme", schreibt die Nachrichtenagentur Associated Press dazu. "Diejenigen auf den Tribünen direkt hinter Trump, deren Bilder im Fernsehen landen würden, waren verpflichtet worden, Gesichtsschutz zu tragen."

In Nevada sind Versammlungen von mehr als 50 Personen seit Mai nicht mehr erlaubt, eine Richtlinie, die auf Empfehlungen des Weißen Hauses basiert. Die Stadt Henderson hatte den Organisator Xtreme Manufacturing deshalb vorab gewarnt, dass das Unternehmen gegen staatliche Gesetze verstoße, sollte es die Kundgebung durchführen. Die Firma könne dafür mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Dollar belegt werden und ihre Geschäftslizenz könne ausgesetzt oder entzogen werden.

Trumps Wahlkampfveranstaltung etwa 20 Meilen südlich von Las Vegas war seine erste Indoor-Kundgebung seit seinem heftig kritisierten Auftritt in Tulsa, im Bundesstaat Oklahoma, am 20. Juni. Die damalige Versammlung hatte nach Angaben eines hochrangigen Gesundheitsbeamten der Stadt wahrscheinlich zu einem Anstieg der Covid-19-Fälle in der Region beigetragen.

In den USA mit ihren rund 330 Millionen Einwohnern haben sich bislang mehr als 6,5 Millionen Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt. Fast 195.000 Infizierte sind gestorben, damit hat das Land die weltweit meisten Todesopfer in der Corona-Pandemie zu beklagen. Obwohl die landesweite Zahl der Coronafälle nach einem starken Anstieg im Juli zuletzt wieder zurückging, raten Experten auch in Hinblick auf die anstehende Grippe-Saison weiterhin, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und physische Distanz zu wahren.

Quellen: Steve Sisolak auf Twitter, Associated Press