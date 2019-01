Donald Trump mauert. Das hat er eigentlich schon immer getan – gegen Kritiker, vermeintliche "Verräter", politische Gegner, unliebsame Medien und überhaupt alles, was seinen Willen konterkariert. Wie stoisch und stur er versucht, diesen durchzusetzen, wird in diesen Tagen deutlich: Bekommt er nicht seine Grenzmauer zu Mexiko, mauert er eben selbst. Die Regierungsgeschäfte der USA liegen seit nunmehr vier Wochen teilweise lahm, weil die Demokraten kein Geld für sein Vorhaben locker machen. Es ist schon jetzt der längste "Shutdown" der US-Geschichte. Die USA, und ihr Präsident, geben derzeit schwaches Bild ab.

All das soll eine Prämisse rechtfertigen: "America first" beziehungsweise "Make America Great Again". Für großartig befinden Trumps Kurs aber längst nicht alle: Der Mauerstreit beschert dem US-Präsidenten miese Umfragewerte, etwas mehr als die Hälfte der US-Bürger geben ihm und seinen Republikanern die Schuld am "Shutdown". Vor knapp einer Woche hat Trump sein absolutes Zustimmungstief als Präsident erreicht.

Donald Trump: Ohne Mauer verprellt er seine Wähler

Das ist dem Präsidenten nicht egal, im Gegenteil. Besonders deshalb versucht er krampfhaft, die Mauer – sein zentrales Wahlversprechen – durchzusetzen. Er kann es sich nicht leisten, auch noch seine eigene Wählerschaft zu verprellen. Trump zieht damit gewissermaßen eine Mauer zwischen seinen Befürwortern und seinen Kritikern. Und macht nur Politik für jene, die noch immer auf seiner Seite stehen. Kein Wunder, dass seine Anhängerschaft nicht wächst.

Es ist nicht so, dass Trump keine Erfolge vorzuweisen hat. Er hat Vorhaben teilweise im Rekordtempo angepackt und umgesetzt – etwa die Installation von konservativen Richtern oder den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen. Damit hat er vor allem sein Lager glücklich gemacht. Doch als Präsident aller Amerikaner muss er auch auf jene zugehen, die nicht zu seinem Lager zählen.

Neuer Kompromiss ist vergiftet

Wie viel Bereitschaft er zu einem Kompromiss aufbringen kann, zeigt der Dealmaker mit einem dubiosen Vorschlag im aktuellen Mauerstreit: Er würde – im Gegenzug für die Mauer-Millionen – rund 700.000 junge Migranten, die als Kinder mit ihren Eltern illegal in die USA einreisten, drei Jahre lang vor der Abschiebung schützen. Was für eine scheinheilige Wohltat: Trump hat im September 2017 das Ende des sogenannten Daca-Programms zum Schutz der sogenannten "Dreamer" verkündet, die oft gar keine Verbindungen mehr zu ihrem Herkunftsland haben. Der Fall ist aktuell vor dem Obersten US-Gericht anhängig, das Daca-Dekret weiter in Kraft. Doch die Botschaft bleibt: Trump will diese Menschen nicht. Trump will sie nicht wirklich und dauerhaft schützen, sondern eigentlich loswerden. Ein vergifteter Kompromiss.

Und Trump will seine Mauer, er hat sie seinen Wählern schon im Wahlkampf versprochen. Nun ist er seit zwei Jahren US-Präsident. Und er hat nach wie vor die Mauer im Kopf. Leider buchstäblich.