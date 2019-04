US-Präsident Donald Trump hält nach eigenen Angaben ein Handelsabkommen mit China innerhalb von etwa vier Wochen für denkbar. Es würden bei den laufenden Gesprächen schnelle Fortschritte erzielt, sagte Trump am Donnerstag in Washington. "Wir haben noch ein paar Dinge. Aber wir haben uns schon auf mehr Punkte verständigt, als solche, die noch offen sind. Und tatsächlich würde ich sagen, dass wir uns schon auf einige der schwierigsten Dinge geeinigt haben. Jetzt kommen die einfacheren Fragen. Aber es ist ein - und dieses Wort benutze ich nicht gerne - es ist ein sehr umfassendes Abkommen." Trump stellte erneut einen Gipfel mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping in Aussicht. Sollte es zu einer Vereinbarung kommen, werde es ein Treffen mit Xi in Washington geben, sagte Trump. Der Handelsstreit der beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt schwelt bereits seit Mitte 2018 und belastet auch die Weltwirtschaft. Die zwei Länder haben sich mit gegenseitigen Strafzöllen in Milliardenhöhe überzogen. An den Finanzmärkten schürten die jüngsten Äußerungen Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Streits.