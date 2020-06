Sehen Sie im Video: Jugendliche sabotieren Donald Trumps Wahlkampfveranstaltung in Tulsa.





Eigentlich sollte das Stadion in Tulsa am Samstagabend voll sein, so hatte es sich zumindest das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump vorgestellt. Doch daraus wurde nichts. Nur etwa 6200 Menschen fanden sich ein - für Trump ein Debakel. Am Montag scheint nun klar zu sein, an wem das gelegen haben könnte. Tausenden Jugendlichen nämlich, die Trump sabotieren wollten. Auf der Plattform TikTok und anderen Netzwerken hatten sie dazu aufgerufen, einen Platz für die Wahlkampfveranstaltung zu reservieren - und dann einfach nicht hinzugehen. O-TON ALEYSHA JOHNSON, TIKTOK-NUTZERIN: "Leute, Donald Trump plant einen Wahlkampfauftritt und die Teilnahme ist kostenlos. Man muss nur seine Telefonnummer angeben und dann kann man zwei Karten bekommen. Ich habe schon zwei, aber ich habe ganz vergessen, dass ich alle Fusseln von meinem Fußbodenbelag abzupfen und sie dann nach der Größe sortieren muss. Deshalb kann ich am Freitag leider nicht hingehen. Die Karten habe ich aber schon, naja." Trumps Wahlkampfmanager hatte vor der Veranstaltung gesagt, es gebe etwa eine Million Anmeldungen. Das sei die mit Abstand größte Nachfrage für eine derartige Veranstaltung. Wegen des vermeintlichen Ansturms waren vor dem Stadion sogar Videoleinwände aufgebaut worden, an dem die Fans Trumps Rede verfolgen sollten. Ein Sprecher des Wahlkampfteams teilte nach der Veranstaltung mit, Linke hielten sich immer für schlau. Man bedanke sich für die Kontaktdaten.