Es war einer der seltenen öffentlichen Auftritte von US-Präsident Donald Trump bei einer Sportveranstaltung. Am Montagabend besuchte er ein Football-Match im Mercedes-Benz-Stadium in Marietta im US-Bundesstaat Georgia. Während die Spieler noch in der Kabine waren, ging Trump mit Uniformierten in die Mitte der Arena und sang vor der US-Flagge die Nationalhymne. Für den Präsidenten gab es Beifall aber auch Buh-Rufe. Auf den Video-Aufnahmen von Trumps Auftritt ist zu sehen, wie der Präsident einige Zeilen der Hymne mitsingt. In den sozialen Medien meldeten sich anschließend Kritiker zu Wort, die behaupteten, dass er den Text nicht kenne. Das wurde aber von seinen Unterstützern umgehend zurückgewiesen. Trump verließ das Spielfeld ohne weitere Bemerkungen. Später soll er sich das Spiel angesehen haben. Zusammen mit Zehntausenden Football-Fans.