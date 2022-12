Sehen Sie im Video: Sonderausschuss zum Kapitol-Sturm empfiehlt Ermittlungen gegen Donald Trump.









STORY: Der Untersuchungsausschuss des US-Kongresses zur Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 hat Anklagen gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump empfohlen. Der von Demokraten geleitete Ausschuss im Repräsentantenhaus stimmte am Montag in seiner vermutlich letzten Sitzung einstimmig dafür. Die Anklagepunkte lauten: Behinderung eines offiziellen Kongress-Verfahrens, Verschwörung zum Betrug an den USA, Verschwörung zur Falschaussage und Aufruhr. "Wenn wir als Nation der Gesetze und der Demokratie überleben wollen, darf dies nie wieder geschehen", erklärte der demokratische Ausschuss-Vorsitzende Bennie Thompson zum Anfang des Treffens. Der Abschlussbericht des Ausschusses sollte am Mittwoch veröffentlicht werden. Der Ausschuss hatte sich 18 Monate lang mit dem Sturm Tausender Trump-Anhänger auf den Sitz des Kongresses in Washington befasst. Sie hatten versucht, die Ablösung von Trump durch den Wahlsieger Biden zu verhindern, ein in der mehr als 200-jährigen Geschichte der US-Demokratie einmaliger Vorgang. Im Zusammenhang mit der Erstürmung kamen fünf Menschen ums Leben, mehr als 140 Polizisten wurden verletzt, der Schaden am Kapitol ging in die Millionen. Mitglieder des Ausschusses machen Trump für die Ereignisse verantwortlich. Der Präsidentschaftsbewerber Trump hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen und als politische Machenschaften verurteilt. Er hält bis heute an seiner Darstellung fest, seine Niederlage 2020 gehe auf Wahlbetrug zurück. Belastbare Belege dafür hat er in den vergangenen zwei Jahren nicht präsentiert. Der Untersuchungsausschuss kann eine Anklage nur empfehlen, entscheiden muss US-Justizminister Merrick Garland. Ob es wirklich dazu kommt, gilt keineswegs als sicher.

