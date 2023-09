von Leonie Scheuble Donald Trumps juristischer Ärger wächst. Sein Wahlkampf ist bereits gepflastert mit Gerichtsterminen aus vier parallel laufenden Strafverfahren. Nun könnte ihm ein weiterer Rechtsstreit um die Frage bevorstehen, ob er überhaupt auf dem Stimmzettel stehen darf.

Bis zu den amerikanischen Präsidentschaftswahlen dauert es noch mehr als ein Jahr. Doch schon jetzt ist eine Debatte darüber entfacht, ob ein Absatz in der US-Verfassung den republikanischen Frontrunner Donald Trump von den Wahlen ausschließen könnte. Am Dienstag reichte die liberale Gruppe "Free Speech For People" eine Klage im Bundesstaat Minnesota ein, mit dem Ziel, Trumps Namen gar nicht erst auf einem Stimmzettel erscheinen zu lassen. Es ist die zweite Klage innerhalb von zwei Wochen, die sich auf dem umstrittenen 14. Verfassungszusatz beruft.

Den Anstoß dazu gab vergangenen Monat ein Artikel zweier prominenter konservativer Juristen in der US-Zeitschrift "The Atlantic". Darin kommen der pensionierte Bundesrichter Michael Luttig und Verfassungsanwalt Laurence Tribe nach einjähriger Untersuchung zu dem Schluss, dass Abschnitt 3 des 14. Verfassungszusatzes den Ex-Präsident von den Wahlen disqualifizieren würde. Sie argumentieren, dass Trump demnach nicht für das Präsidentenamt in Frage kommt, weil er sich trotz seines geleisteten Amtseides beim Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 "an einem Aufstand beteiligt" habe.

Nun diskutieren Wahlbehörden im ganzen Land, wie sie mit dieser heiklen Rechtsfrage in einem bereits hitzigen Wahlkampf umgehen sollen. Juristisch gib es viele Fragezeichen. Doch nicht nur deswegen mahnen nicht wenige Trump-Kritiker zur Vorsicht.

Streit um den 14. Verfassungszusatz und seine Anwendung auf Donald Trump

Die Geschichte des besagten Verfassungszusatzes – der auch als Ausschlussklausel bezeichnet wird – geht zurück bis ins späte 19. Jahrhundert. Nach Ende des amerikanischen Bürgerkrieges wurde Abschnitt 3 des 14. Verfassungszusatzes 1868 ratifiziert, um die Südstaaten, die weiterhin Leute in den Kongress entsandten, die zuvor Funktionen in der gegnerischen Konföderation innehatten, von Ämtern auszuschließen. Im Wortlaut besagt der Abschnitt, dass jeder amerikanische Amtsträger, der einen Eid auf die Einhaltung der US-Verfassung geleistet hat, von der Ausübung künftiger Ämter ausgeschlossen ist, wenn er "an einem Aufstand oder einer Rebellion beteiligt war" oder Aufständischen "Hilfe oder Beistand geleistet hat".

Und genau hier beginnen die juristischen Streitigkeiten. Einige Rechtsexperten sind der Meinung, dass Abschnitt 3 heute noch genauso gilt wie zum Zeitpunkt der Ratifizierung – ähnlich wie viele andere Verfassungsartikel, die sich aus bestimmten historischen Umständen ergeben haben. So erklärt Noah Bookbinder, Präsident der liberalen NGO "Citizens for Responsibility and Ethics in Washington", dass die "festgelegte Qualifikation" in Abschnitt 3 "sich in vielerlei Hinsicht nicht von der Qualifikation unterscheidet, dass man 35 Jahre alt sein und amerikanischer Staatsbürger sein muss, um Präsident zu werden."

Gegner einer Anwendung des umstrittenen Verfassungszusatz argumentieren hingegen, dass der Abschnitt ausschließlich auf die Zeit des Bürgerkriegs zutreffe und daher überholt sei. Zudem seien die staatlichen Wahlbehörden nicht befugt, Kandidaten vor einer Wahl auszuschließen und überhaupt sei bislang nicht vor Gericht bewiesen, dass Trump einen "Aufstand" angezettelt habe.

Zu den rechtlichen Fragezeichen gehört demnach, was überhaupt als "Beteiligung an einem Aufstand" gelte, wer befugt sei, Trumps Wählbarkeit anzufechten, und wer eine Disqualifizierung gegebenenfalls durchsetzen könne. "Abschnitt 3 des 14. Verfassungszusatzes ist alt – er wurde in der heutigen Zeit noch nicht wirklich auf die Probe gestellt", bilanziert Jessica Levinson, eine Jura-Professorin, die sich auf Wahlrecht spezialisiert hat, in der "New York Times".

Ex-US-Präsident unter Druck Diese juristischen Probleme hat Donald Trump am Hals 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Der Fall Stormy Daniels Wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels ist Donald Trump in New York angeklagt. Ende März erschien der Beschuldigte unter großem Medienandrang vor dem Bezirksgericht von Manhattan. Seither muss er sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten.

Daniels, bürgerlich Stephanie Clifford, behauptet, sie habe 2006 am Rande eines Golfturniers Sex mit Trump gehabt. Um zu verhindern, dass ihm diese Behauptung im Wahlkampf 2016 schaden könnte, hatte Trumps damaliger Anwalt Michael Cohen 130.000 Dollar (rund 122.000 Euro) an Daniels gezahlt.

Für den 4. Dezember 2023 ist eine Anhörung angesetzt, um die Einlassung von Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu prüfen. Im Januar 2024 soll der Prozess beginnen – das ist nur wenige Wochen vor dem offiziellen Beginn der Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner. Mehr

Mehrere Staaten beschäftigen sich mit kniffliger Rechtsfrage

Im Fall von Trump könnte die Angelegenheit nun von Staat zu Staat entschieden werden. Vergangene Woche reichte im Bundesstaat Colorado eine Gruppe von sechs Wähler eine entsprechende Klage ein, um Trump auf der Grundlage des 14. Verfassungszusatzes von den Stimmzetteln fernzuhalten. Bei den Klägern handelt es sich um republikanische und parteilose Wähler, die argumentieren, dass Trump wegen seiner Rolle im Kapitolsturm umgehend disqualifiziert werden müsse.

Das Trump-Lager schoss umgehend zurück. "Joe Biden, die Demokraten und die Niemals-Trumper haben Todesangst, weil sie sehen, dass Umfragen zeigen, dass Präsident Trump die Wahlen gewinnt", verkündete sein Sprecher Steven Cheung in einem Statement. Der Ex-Präsident selbst schrieb auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, dass die Anwendung des 14. Verfassungszusatzes, um ihn von der Wahl auszuschließen, ein "Trick" sei, der einer Wahlbeeinflussung gleichkomme.

Ähnliche Bestrebungen wie in Minnesota und Colorado sind längst in anderen Bundesstaaten im Gange. Letzten Monat schrieb die liberale Gruppe "Free Speech for People" an die Staatssekretäre von Florida, New Hampshire, New Mexico, Ohio und Wisconsin und forderte sie auf, Trump auf Basis des 14. Verfassungszusatzes nicht auf den Wahlzetteln aufzuführen. Im traditionell ersten Vorwahlstaat New Hampshire hatte Staatssekretär David Scanlan daraufhin den Generalstaatsanwalt gebeten, die mögliche Anwendbarkeit auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen zu prüfen. Im umkämpften Bundesstaat Michigan erklärte die Staatssekretärin Jocelyn Benson kürzlich, dass "es stichhaltige rechtliche Argumente gibt", um Trump von der Wahl auszuschließen, und dass sie diese Frage mit Wahlbeamten in anderen Bundesstaaten erörtern werde.

Doch viele sehen die Vorstöße von liberalen und konservativen Anti-Trumpern eher skeptisch. In Arizona verkündete Staatssekretär Adrian Fontes bereits, dass er nicht befugt sei, den Ex-Präsidenten von den Wahlen auszuschließen, fügte jedoch hinzu, dass die Frage der Wählbarkeit Trumps nicht geklärt sei. Ähnlich argumentierte sein Amtsgenosse Brad Raffensperger in einem Gastbeitrag im "Wall Street Journal" und betonte, dass allein die Wähler "das Recht verdienen, über Wahlen zu entscheiden". In Florida wie ein Bundesrichter eine entsprechende Klage bereits ab. Jedoch ohne die Frage der Anwendbarkeit des 14. Verfassungszusatzes zu klären, sondern weil die Kläger nicht berechtigt waren, die Klage einzureichen.

Heikle politische Debatte in den USA

Auch aus historischer Sicht ist der 14. Verfassungszusatz heikles Terrain. In New Mexico wurde im vergangenen Jahr der Otero County Commissioner Couy Griffin als erster Amtsinhaber seit 150 Jahren disqualifiziert. Doch obwohl er nicht wegen eines schwereren Verbrechens verurteilt wurde – seine Anklage lautete Hausfriedensbruch – war er beim Kapitolsturm tatsächlich anwesend. Diese Tatsache unterscheidet seine Disqualifizierung von den gescheiterten Versuchen, sich im Fall der republikanischen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene und Madison Cawthorn auf den 14. Verfassungszusatz zu berufen.

Fest steht, Trumps Nähe zum 6. Januar ist sicherlich ausgeprägter als die von Greene oder Cawthorn. Und die Anwendung des besagten Verfassungszusatzes ist nicht an eine Verurteilung in einem der vier gegen ihn laufende Prozesse geknüpft. Doch angesichts der Tatsache, dass sich der Ex-Präsident derzeit mit 91 strafrechtlichen Anklagepunkten konfrontiert sieht und "Beteiligung an einem Aufstand" nicht dazugehört, dürfte es schwierig werden ihm dieses spezifische Vergehen anzulasten.

In dem bereits aufgeheizten Wahlkampf warnen politische Beobachter davor, die Bedeutung der öffentlichen Wahrnehmung leichtfertig von der Hand weisen. Für die meisten Experten ist eindeutig, dass der 6. Januar einem Aufstand gleichkam. Doch eine Umfrage der Monmouth University im letzten Jahr hat gezeigt, dass nur 52 Prozent der Amerikaner diese Ansicht teilten. Es könnte daher ein großes Risiko sein, Trump wegen seiner Rolle beim Kapitolsturm von den Wahlen zu disqualifizieren, von dem die Hälfte der Amerikaner nicht einmal überzeugt ist, dass es überhaupt ein Aufstand war.

Sollten die Klagen in einem oder zwei Bundesstaaten dennoch erfolgreich sein und am Ende zu Trumps Wahlniederlage 2024 beitragen, würden die USA nie erfahren, wie es ausgegangen wäre, wenn das amerikanische Volk die Frage selbst entschieden hätte. Der Vorwurf dürfte schnell laut werden, dass die Wahl letztendlich von Gerichten entschieden wurde.

Oder, wie es der liberale US-Professor Noah Feldman in seinem Gastbeitrag für "Bloomberg" ausdrückt: "Donald Trump ist offensichtlich ungeeignet, Präsident zu sein. Aber es liegt an den Wählern, ihn zu verhindern. Magische Worte aus der Vergangenheit werden uns nicht retten."

Quellen: "NY Times", "Washington Post", "CNN", "Atlantic", "WSJ", "Anklagetext Colorado", "Monmouth University Umfrage", "Bloomberg"