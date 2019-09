Musste eine Crew der US-Air-Force im März einen Umweg fliegen, um im einen Trump-Hotel in Schottland zu übernachten? Diese Meldung stammt von der US-Seite "Politico" und wurde zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, nachdem US-Vizepräsident Mike Pence mitsamt seiner Entourage bei seinem Besuch in Irland in einem Golf-Resort seines Vorgesetzen Donald Trump abgestiegen war – was große Empörung ausgelöst hatte. Ein Armeesprecher aber dementierte umgehend.

Es laufen bereits Untersuchungen gegen Donald Trump

Dennoch haben Abgeordnete des US-Kongresses zahlreiche Fragen zu den offiziellen Übernachtungen in den Trump-Resorts. Der Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses und der Justizausschuss der Kammer schrieben mehrere Briefe an die US-Regierung und Trumps Firmen. Darin forderten sie Informationen und Unterlagen an zum jüngsten Besuch von Mike Pence in Irland und zu dem Vorschlag des Präsidenten, den G7-Gipfel im kommenden Jahr in einem seiner Resorts in Florida auszurichten. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten seit Jahresbeginn eine Mehrheit und nutzen diese für diverse Untersuchungen gegen Trump und dessen Umfeld.

Pence war bei seinem Trip nach Irland vor einigen Tagen im irischen Doonbeg abgestiegen. Der Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses wandte ein, das Hotel sei fast 290 Kilometer von Pences politischen Terminen in Dublin entfernt gewesen. Pence hatte Kritik wegen der Hotel-Wahl bereits zurückgewiesen und auf familiäre Verbindungen zu dem kleinen Ort verwiesen. Das Gremium sieht dennoch Klärungsbedarf. Pences Stabschef Marc Short sagte, das Trump-Anwesen sei auf "Vorschlag" des Präsidenten ausgewählt worden. Es habe sich nicht um eine "Anweisung" gehandelt.

Findet G7-Gipfel in Trump-Resort statt?

Der Justizausschuss der Kammer wiederum möchte Aufklärung zu Trumps Vorstoß, das Gipfeltreffen der sieben führenden westlichen Industriestaaten 2020 in seinem Golfhotel in Miami abzuhalten. Trump hatte das Hotel beim jüngsten G7-Gipfel im französischen Biarritz in den höchsten Tönen gelobt und als möglichen Ausrichtungsort für den nächsten Gipfel genannt.

Trump ist im kommenden Jahr G7-Gastgeber und kann damit den Ort auswählen. Bedenken, wonach er und seine Immobiliengeschäfte unzulässig von der Ausrichtung des prestigeträchtigen Gipfeltreffens in seinem Hotel profitieren könnten, wies er zurück.