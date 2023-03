Donald Trump muss sich in einem strafrechtlichen Verfahren vor Gericht verantworten. Nachdem die Gerüchteküche tagelang brodelte, hat die Grand Jury im Fall Stormy Daniels nun beschlossen, dass dem 76-Jährigen wegen der Zahlung von Schweigegeld an die frühere Pornodarstellerin der Prozess gemacht werden soll. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan verkündete am Donnerstagabend New Yorker Zeit eine Anklage gegen ihn.

Die Grand Jury hat Trump mit ihrer Entscheidung ein historisches Brandmal verpasst, denn der Republikaner, der erneut ins Weiße Haus einziehen will, ist der erste ehemalige Präsident in der US-Geschichte, der unter Anklage steht. Und es könnten noch weitere folgen. Trump hat noch eine ganze Reihe weiterer Ermittlungsverfahren am Hals, die ihn ebenfalls auf die Anklagebank bringen könnten.

Donald Trump sieht sich als politisches Opfer

Da es nicht ganz einfach ist, den Überblick über all die rechtlichen Probleme zu behalten, mit denen Trump sich herumschlägt, finden Sie in der Fotostrecke oben die fünf Ermittlungen mit den größten möglichen Folgen für seine politische und private Zukunft.

Trump selbst hat in allen Fällen wiederholt und vehement jegliches Fehlverhalten bestritten. Er attackierte die Staatsanwälte und Ermittler aufs Schärfste und behauptet, sämtliche gegen ihn laufende Untersuchungen seien eine politische Hexenjagd der Demokratischen Partei und voreingenommener linksgerichteter Justizvertreter.

