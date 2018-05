Make America Great Again - mit diesem Wahlslogan warb Donald Trump für seine Wahl zum US-Präsidenten.

Geschafft hat er davon zumindest eines: Rekordzahlen in der Porno-Industrie.

Jedenfalls, wenn man dem Porno-Internetportal xHamster Glauben schenkt.

Seit Donald Trumps Amtsantritt seien die Zugriffszahlen um 232 Prozent gestiegen, so das Unternehmen - und bedankte sich beim Präsidenten mit riesigen Werbetafeln in Florida.

xHamsters Vize-Präsident Alex Hawkins twitterte: "Danke, Mr. Trump, dass Sie die Pornoindustrie wieder groß gemacht haben!"

Der Grund ist wohl die Affäre um das angebliche Verhältnis mit der Erotikdarstellerin Stormy Daniels.

Die 39-Jährige nutzt geschickt die Publicity, um kräftig abzusahnen.

Erst kürzlich reichte sie eine zweite Klage gegen den US-Präsidenten ein - wegen falscher Beschuldigung und Diffamierung.