Donald Trump werden 91 Straftaten vorgeworfen. In einem Werbespot, der auf dem New Yorker Times Square läuft, hat das Republican Accountability Project sie neben dem Mugshot des Angeklagten aufgelistet

von Marc Drewello Donald Trump genießt trotz seiner vier Anklagen großen Rückhalt in seiner Partei. Doch groß heißt nicht uneingeschränkt. Eine Gruppe von Republikanern fährt jetzt mächtig gegen den Präsidentschaftsbewerber auf.

Eine Vereinigung republikanischer Gegner von Donald Trump hat die juristischen Probleme des ehemaligen US-Präsidenten zum Anlass genommen, um einen Werbefeldzug gegen den Vierfachangeklagten zu starten. Die Kampagne trage den Titel "Trumps Strafregister", teilte das Republican Accountability Project auf seiner Internetseite mit. Sie nehme den Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner wegen seiner Anklage im Bundesstaat Georgia ins Visier. Trump wird von der Staatsanwaltschaft in Atlanta unter anderem versuchter Wahlbetrug vorgeworfen.

Mugshot von Donald Trump auf dem Times Square

Die Trump-Gegner haben nach eigenen Angaben einen der riesigen Werbebildschirme am Times Square in New York gebucht und zeigen dort das in Georgia aufgenommene Polizeifoto des 77-Jährigen. Neben dem Mugshot wird eine Liste der 91 Straftaten, die dem Ex-Präsidenten in seinen vier Anklagen vorgeworfen werden, durchgescrollt.

Außerdem hat die Gruppe einen 60 Sekunden langen Werbespot auf dem erzkonservativen Sender Fox News geschaltet. Laufen soll der Clip mit dem Titel "Die Rechtsstaatlichkeit ist wichtig" demnach die ganze Woche über in drei Städten in Swing States, die für die Präsidentschaftswahlen 2024 entscheidend sein werden: Phoenix in Arizona, Milwaukee in Wisconsin und Atlanta, der Hauptstadt von Georgia. Das Video zeig Filmmaterial aus Trumps Amtszeit, von seinen Gerichtsverhandlungen und vom Anschlag auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021.

"In Amerika ist die Rechtsstaatlichkeit immer noch wichtig. Und deshalb wurde Donald Trump in vier verschiedenen Fällen wegen 91 Straftaten angeklagt", heißt es in dem Werbespot, der sich auch auf Trumps andere Anklagen wegen seines Umgangs mit Geheimdokumenten, der Fälschung von Geschäftsunterlagen und versuchter Wahlmanipulation bezieht.

Der Fall Stormy Daniels Wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels ist Donald Trump in New York angeklagt. Ende März erschien der Beschuldigte unter großem Medienandrang vor dem Bezirksgericht von Manhattan. Seither muss er sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten.

Daniels, bürgerlich Stephanie Clifford, behauptet, sie habe 2006 am Rande eines Golfturniers Sex mit Trump gehabt. Um zu verhindern, dass ihm diese Behauptung im Wahlkampf 2016 schaden könnte, hatte Trumps damaliger Anwalt Michael Cohen 130.000 Dollar (rund 122.000 Euro) an Daniels gezahlt.

Für den 4. Dezember 2023 ist eine Anhörung angesetzt, um die Einlassung von Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu prüfen. Im Januar 2024 soll der Prozess beginnen – das ist nur wenige Wochen vor dem offiziellen Beginn der Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner. Mehr

"Wir haben gesehen, was passiert, wenn die Menschen anfangen zu glauben, dass nichts von Bedeutung ist", fährt der Sprecher fort, während im Hintergrund Aufnahmen von Randalierern zu sehen sind, die Polizisten im Kapitol angreifen. "Deshalb spielt es keine Rolle, dass Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten war. Es spielt auch keine Rolle, dass er derzeit für die Präsidentschaft kandidiert. Dies ist Amerika, niemand steht über dem Gesetz. Deshalb ist es wichtig, dass Donald Trump die Konsequenzen für sein Handeln trägt."

Das Republican Accountability Project wurde vor der Präsidentschaft 2020 von konservativen Republikanern ins Leben gerufen, um eine Wiederwahl Trumps zu verhindern. "Donald Trump hat die letzten sieben Jahre damit verbracht, so zu tun, als ob die Rechtsstaatlichkeit für ihn nicht gelten würde", erklärte der politische Direktor der Gruppe, Gunner Ramer, jetzt die neue Kampagne. "Wir erinnern das amerikanische Volk daran, dass niemand in diesem Land über dem Gesetz steht – nicht einmal ein ehemaliger Präsident."

Quellen: Republican Accountability Project, "USA Today", "Huffington Post"