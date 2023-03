von Max Seidenfaden Donald Trump liebt die Provokation: Für seinen ersten großen Auftritt im Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2024 zieht es den Ex-Präsidenten nach Texas. In einen Ort, der bei Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretikern beliebt ist.

Es ist ein Ansturm, den Waco so seit Langem nicht mehr erlebt hat. Wenn am Samstagnachmittag Ortszeit der ehemalige US-Präsident Donald Trump seinen ersten großen Auftritt im Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl 2024 hält, werden auf dem Veranstaltungsgelände auf dem Regionalflughafen mindestens 15.000 Anhänger Trumps erwartet. Die Stadt mit ihren 140.000 Einwohnern liegt im Herzen von Trump-Land. Hier feierte der 76-Jährige bei seiner verlorenen Wahl 2020 große Erfolge, im Wahlbezirk McLennan County, in dem Waco liegt, gewann Trump mit mehr als 23 Prozentpunkten Vorsprung auf Joe Biden.

Kein Wunder also, dass Trump sich von seinem Auftritt große Unterstützung erhofft, obwohl der Auftritt erst in der vergangenen Woche angekündigt wurde. Zudem ist der Auftritt eine willkommene Ablenkung von seinen juristischen Problemen. In New York wird in den nächsten Tagen mit einer Anklage gegen Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar gerechnet. Dazu hat der ehemalige Präsident noch viele weitere juristische Probleme am Hals. (Welche, das lesen Sie hier).

Donald Trump geht nach Waco – die Rechtsextremisten sind schon da

Doch die Wahl des Veranstaltungsortes kommt nicht ohne Störgeräusche. Vor fast genau 30 Jahren spielte sich nur wenige Kilometer vor den Toren Wacos ein Drama ab, das noch bis heute Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretiker anlockt. Nach einer 51-tägigen Belagerung stürmten Spezialeinheiten des FBI im April 1993 das Gebäude der militanten "Branch Davidians"-Sekte unter der Leitung von David Koresh.

Bereits am ersten Tag des Polizeieinsatzes im Februar, bei dem Beamte einen Durchsuchungsbefehl vollstrecken wollten, kam es zu einem Schusswechsel zwischen beiden Seiten, bei dem mehrere Menschen starben, doch der Einsatz im April endete in einer Katastrophe: In dem Gebäude brach ein Feuer aus, 76 Mitglieder der Sekte, darunter auch schwangere Frauen und Kinder, starben, ebenso Sektenführer Koresh. Wie der Brand entstehen konnte, ist bis heute ungeklärt und liefert reichlich Nährboden für Verschwörungstheoretiker. Die texanische Stadt wurde in der Folge zu einem Pilgerort für Rechtsextreme, die Waco als Symbol für eine tyrannische Regierung ansehen, die die Rechte der Bürger beschneidet. Der bekannte und mehrfach verurteilte Verschwörungstheoretiker Alex Jones ging sogar so weit, dass er auf dem Gelände der Sekte eine Kapelle errichten ließ – in der heute Trump verehrt wird. "Donald Trump ist der Gesalbte Gottes, der den 'Deep State' niederschlagen soll", zitiert die "New York Times" aus einer kürzlichen Predigt in der Kapelle.

Weitere mögliche Anklagen Diese fünf juristischen Probleme hat Donald Trump am Hals 1 von 5 Zurück Weiter 1 von 5 Zurück Weiter Der Fall Stormy Daniels Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg ermittelt wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gegen Donald Trump. Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, behauptet, sie habe 2006, als Trump bereits mit Melania verheiratet war, Sex mit ihm gehabt. Um zu verhindern, dass sie diese Behauptung öffentlich macht und damit womöglich Trumps Wahlkampf schadet, hatte dessen damaliger Anwalt und Fixer Michael Cohen nach eigenen Aussagen 2016 im Auftrag des damaligen Präsidentschaftskandidaten 130.000 Dollar (rund 122.000 Euro) an Daniels gezahlt. Außerdem soll Trump das Model Karen McDougal mit 150.000 Dollar ruhiggestellt haben. Der 76-Jährige hatte eine Zahlung an Daniels zunächst bestritten, später räumten er und seine Anwälte sie aber ein. Sie dementierten aber weiterhin, dass der Ex-Präsident eine Affäre mit ihr hatte.

Schweigegeld zu zahlen, ist in den USA nicht illegal. Die Anklage könnte das Geld für Daniels und McDougal aber als im Bundesstaat New York unzulässige Wahlkampfspende darstellen. Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan hat Trump bereits signalisiert, dass er strafrechtlich belangt werden könnte, indem sie ihn vergangene Woche einlud, vor einer Grand Jury auszusagen. Das Geschworenengremium muss noch darüber entscheiden, ob Anklage gegen ihn erhoben wird oder nicht.

In New York haben potenzielle Angeklagte das Recht, vor der Grand Jury Fragen zu beantworten, bevor sie angeklagt werden, aber sie sagen nur selten aus, und Trump hat das Angebot bislang nicht wahrgenommen. Das unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagende Laiengremium besteht in der Regel aus 23 Bürgerinnen und Bürgern. Eine einfache Mehrheit reicht, um für eine Anklage zu stimmen. Nachdem zunächst bereits für Dienstag oder Mittwoch eine Entscheidung der Grand Jury erwartet worden war, dürfte diese neuen Medienberichten zufolge frühestens kommende Woche fallen.

Sollte Trump tatsächlich wegen Verstößen gegen das Wahlkampfgesetz angeklagt und auch schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu vier Jahre Haft. Mehr

Zufälliger Standort? Nichte kritisiert Trump

Dass er an einem Pilgerort für Rechtsextreme fast genau 30 Jahre nach dem Zwischenfall seine Wahlkampagne startet, sei jedoch keine Absicht. "Waco liegt sehr zentral und nah an den vier Großstädten Dallas, Austin, Houston und San Antonio und bietet zudem die Infrastruktur, um eine Veranstaltung dieser Größe abzuhalten", erklärte Trumps Sprecher Steven Cheung gegenüber US-Medien. Trump selbst wich Fragen nach dem Standort und der Bedeutung am Freitag aus. Im Gespräch mit der rechtspopulistischen Newsmax antworte Trump nicht auf die Frage der Symbolik und schwadronierte lieber über die "kilometerlangen Schlangen", die schon vor dem Veranstaltungsort anstehen würden.

Trump hat jedoch bereits in seiner Präsidentschaft bewiesen, dass er sich nur schwer von rechtsextremen Gruppierungen abgrenzen will. So antworte Trump in einer TV-Debatte auf die Frage, ob er sich von rechten Gruppe distanziere: "Proud Boys – haltet euch zurück und haltet euch bereit". Bei den Proud Boys handelt es sich um eine Gruppierung von rechten, weißen Männern – Trump distanzierte sich erst Tage später von ihnen. Ebenso wollte Trump die rechtsextremen Demonstrationen in Charlottesville, bei denen 2017 eine Frau ums Leben kam, nicht gänzlich verurteilen. Im Herbst 2022 gab es erneut Kritik an Trump, als ein Abendessen zwischen dem Präsidenten und dem in den USA bekannten Antisemiten Nick Fuentes öffentlich wurde.

Doch nicht jeder ist überzeugt von dem zufälligen Standort in Texas. In einer Kolumne warf die Redaktion des "Houston Chronicle" Trump vor, sich der Symbolik des Besuchs durchaus bewusst zu sein und das "Feuer in Waco zu schüren". Die Stadt sei "ein Schrein für die Proud Boys, die Oath Keepers und andere regierungsfeindliche Extremisten und Verschwörungstheoretiker", schreibt die Zeitung. Trumps Nichte Mary warf auf Twitter dem Ex-Präsidenten vor, den Hass in der Stadt zu schüren. "Es ist ein Trick, um seinen Kult an die berüchtigte Belagerung von 1993 zu erinnern, bei dem eine regierungsfeindliche Sekte sich mit dem FBI bekämpft hat", schrieb Mary Trump. Ihr Onkel beabsichtige, das gleiche gewalttätige Chaos zu verursachen, um sich vor der Justiz zu retten. Die Symbolik des Besuchs in Waco dürfte auch Trump klar sein. Als das FBI im vergangenen Jahr sein Anwesen Mar-a-Lago nach klassifizierten Dokumenten durchsuchte, sprach Trump öffentlich ebenfalls davon, dass sein Haus vom FBI "belagert, überfallen und besetzt wird."

Für Trump ist mit dem Auftritt in Waco der Boden geebnet für weitere Anschuldigungen gegenüber der Regierung von Joe Biden und den gegen ihn ermittelnden Staatsanwälten. Bereits am vergangenen Wochenende hatte der 76-Jährige in seinem Sozialen Netzwerk Truth Social dazu aufgerufen, gegen seine mögliche Verhaftung im Falle einer Anklage in New York zu protestieren. Unter der Woche erneuerte Trump immer wieder seine Vorwürfe gegen den Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg. Erst am Donnerstagabend griff Trump Bragg erneut an. "Welche Art von Person kann eine andere Person für ein Verbrechen anklagen, wenn alle wissen, dass KEIN Verbrechen begangen wurde", schrieb Trump in Truth Social. Bei einer "falschen Anklage" seien möglicher "Tod und Zerstörung" die Folge im Land. So eine Anklage könne nur ein "degenerierter Psychopath" hervorbringen, der die "USA hasse", echauffierte sich Trump weiter. In einem am Dienstag veröffentlichen Video hatte Trump angekündigt, im Falle einer weiteren Präsidentschaft 100.000 Regierungsmitarbeiter zu entlassen und durch "Patrioten" zu ersetzen.

Welche Gefahr auch für Bragg ausgehen könnte, wurde am Freitag offensichtlich. Bei der Bezirksstaatsanwaltschaft ist US-Medienberichten zufolge ein Päckchen mit einer verdächtigen weißen Substanz eingegangen, der Inhalt entpuppte sich aber als ungefährlich. Auf einer in einem Kuvert mitgelieferten Karte habe gestanden: "Alvin – ich werde Dich töten", hieß es unter Berufung auf eine Polizeiquelle. Mit seinem Auftritt in Waco wird Trump die Stimmung unter seinen fanatischen Fans nochmal gehörig anfeuern.

