Dass das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un geplatzt ist, hat langjährige Beobachter wenig überrascht - im Gegensatz zu großen Teilen der Weltöffentlichkeit, die die Meldungen über die Zerstörung der nordkoreanischen Atomtestanlage wenige Stunden zuvor als positives Zeichen gewertet hatte. Trump habe eine Alles-oder-Nichts-Lösung angestrebt, heißt es nun, doch mit der Zeit sei klar geworden, dass Kim wohl eine Belohnung für jeden einzelnen Schritt der atomaren Abrüstung anstrebt. Das ist nichts für den impulsiven US-Präsidenten. Die Absage kann aber auch etwas Positives haben, glauben manche Kommentatoren.

Man kann es drehen oder wenden, wie man will: Amerika ist seit Menschengedenken von keiner dilettantischeren Clique regiert worden als der Trump-Gruppe. Erst wird unter Trompetenstößen ein Gipfeltreffen mit Nordkoreas Diktator Kim angekündigt. Dann stellt man fest, dass der sich im Prinzip so verhält, wie er sich immer verhalten hat - und man sagt dieses Treffen wieder ab. Der Schaden ist leider riesig. (...) Das amerikanische Jahrhundert ist längst zu Ende. Die planlose, auch gefährliche Außenpolitik Trumps trägt entscheidend dazu bei, dass nicht mehr gilt: America first, sondern vielmehr: America alone. Dies fördert den weiteren Aufstieg der Großmacht China und hilft der sehr großen Mittelmacht Russland. Trump verändert die Welt.

Als sich Koreas Präsident und Nordkoreas Machthaber Ende April in den Armen hielten, wurde so getan, als werde es nicht mehr lange dauern, bis der große Friede in Ostasien ausbrechen werde. Jetzt kehren erst einmal Spannung und Ungewissheit zurück. Aber bei aller Enttäuschung darüber hat die Absage des Treffens in Singapur auch etwas Gutes: Auch der Realismus kehrt zurück. Das kommunistische Regime in Nordkorea hat es nicht auf den Friedensnobelpreis abgesehen, und die Regierung Trump, in der einige von einem Gipfel ohne diplomatische Vorarbeit nicht begeistert waren, kann noch einmal in sich gehen.

Es ist müßig, darüber zu streiten, wer Schuld ist am Scheitern. Beide Seiten werden mehr oder weniger überzeugend darlegen, warum die jeweils andere Seite Schuld daran ist. Und beide Seiten haben aus ihrer Sicht sogar jeweils gute Argumente. Doch entscheidender ist, dass der politische Wille gefehlt hat, über den jeweils eigenen Schatten zu springen. Wenn Trump etwa feststellt, dass Nordkorea "enormen Ärger und offene Feindschaft" erkennen lassen habe, dann möchte man ihn fragen, was er erwartet hat? Dennoch muss man es ausnahmsweise mit Trump halten. Irgendwann wird es womöglich doch zu einem Treffen der verfeindeten Staaten kommen. Dann ohne den Milliardär, der mit seiner Politik der maximalen Härte im Fall Nordkoreas gescheitert ist. Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, dass er das Treffen abgesagt hat.





Besser als ein Gipfel, an dem beide Seiten mit Schrecken erkennen, welch abgrundtiefer Graben zwischen ihnen klafft, ist eine Absage oder eine Verschiebung auf einen Zeitpunkt, zu dem realistischere Ideen über die Möglichkeiten einer Verständigung bestehen. Ein Eklat in Singapur, ein durchaus wahrscheinliches Szenario, hätte beiden Staaten unter Umständen nur noch den Weg der Eskalation gelassen. Diese Gefahr besteht zwar auch jetzt. Aber mit einigen umsichtigen Schritten lässt sie sich eingrenzen. Amerikas Gesprächsangebot liegt weiterhin auf dem Tisch; beide Seiten sollten die Chance nutzen, sich auf niedrigerer Ebene anzunähern. Doch zugleich müssen sich die Amerikaner für die Möglichkeit wappnen, dass Nordkorea zu seinem Kurs der Einschüchterung und nuklearen Erpressung zurückkehrt. Für diesen Fall ist von zentraler Bedeutung, dass die USA zu ihren Verbündeten in der Region stehen. Trump hat nacheinander Japan und nun Südkorea mit seiner sprunghaften Politik brüskiert. Das Kitten dieser Beziehungen ist jetzt wichtiger, als einer illusionären Gipfel-Show nachzujagen.

Die abrupte Entscheidung von Präsident Trump, das geplante Gipfeltreffen mit Kim Jong Un abzusagen, ist angesichts der jahrzehntelangen unstetigen Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea nicht überraschend. Es sind auch nicht unbedingt schlechte Nachrichten, sollte es bedeuten, dass die Trump-Regierung sich jetzt Zeit nimmt, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen, um eine Zusammenkunft zum Erfolg zu führen, bei der so viel auf dem Spiel steht. Aber es wäre zutiefst bedauernswert und letztlich gefährlich, wenn es damit endet, dass sich die beiden hitzköpfigen Staatschefs beleidigt zurückziehen und die Schulhofspötteleien wieder aufnehmen, die sie während der vergangenen 16 Monaten ausgetauscht haben. Das würde einen Großbrand nur wahrscheinlicher machen.

Bis zu dieser Woche schienen ihm (Trump) die zunehmend klaren Andeutungen nicht bewusst zu sein, dass Herr Kim keine Absicht hatte, sein Atomwaffenarsenal schnell preiszugeben. Stattdessen schien Nordkorea nur an einem mehrstufigen Prozess interessiert, in dem die atomare Abrüstung ein vages und langfristiges Ziel ist und das Regime für jeden Fortschritt belohnt wird. So waren frühere Abkommen mit Nordkorea gestrickt. Ein solcher Prozess birgt offensichtliche Risiken. Aber die Regierung hätte gewillt sein sollen, vorsichtig zu eruieren, was Herr Kim zu tun bereit war. Stattdessen hat Herr Trump den Prozess impulsiv platzen lassen - und er uns seine Regierung haben sich nicht die Mühe gemacht, die möglichen Konsequenzen zu kalkulieren.

Es war nicht hilfreich, dass sowohl (US-Sicherheitsberater) John Bolton als auch Vizepräsident Mike Pence auf Libyen als Modell für das amerikanische Herangehen verwiesen haben. Kim Jong Un muss nicht daran erinnert werden, dass Oberst Gaddafi acht Jahre, nachdem er auf Atomwaffen verzichtet hat, tot war, ermordet von seinen eigenen Leuten. (...) Donald Trump hat Kim Jong Un nun eingeladen anzurufen oder zu schreiben, sollte es bei ihm einen Sinneswandel geben. Konventionelle diplomatische Schritte könnten dazu führen, dass dies wahrscheinlicher wird. Vor allem eine Zusicherung Washingtons, dass es keinen Regimewechsel in Pjöngjang anstrebt, und zugleich, dass seine Sicherheitsgarantien für Südkorea und Japan in Stein gemeißelt sind. Hoffnungen auf historische Abkommen zu wecken, nur um sie dann wieder sausen zu lassen, verringert den Einfluss und das Prestige Amerikas.

Erfahrene Nordkorea-Beobachter hatten gewarnt, dass das Treffen nie stattfinden würde, weil die Kluft zwischen beiden Seiten viel zu groß sei, um rasch überbrückt werden zu können - insbesondere hinsichtlich der tatsächlichen Bedeutung des Begriffs Denuklearisierung. Der Mangel in den USA an Vorbereitung, Koordination oder Klarheit über die Ziele und darüber, wie man sie angehen sollte, machte die Aussichten auf Fortschritte noch ärmlicher. Im Gegensatz dazu schien Trump zu glauben, der Friedensnobelpreis sei nur noch einen Plausch entfernt. (...) Das eigentliche Problem besteht nicht darin, dass der Gipfel abgesagt wurde, sondern dass er überhaupt mit derart wenig Überlegung und Sorgfalt angesetzt worden war.

Es wäre das Foto des Jahres gewesen, aber zunächst einmal wird es dieses nun nicht geben. (...) Dies ist ein Schlag ins Gesicht für die Hoffnungen auf Frieden in einer der brennendsten Regionen des Planeten, obwohl es schwierig schien, in einem Gespräch zweier Führer mit derart impulsiven Charakteren und nur wenig diplomatischem Geschick eine glaubhafte Einigung zu erzielen (...), ohne dass sich vorher bilaterale Delegationen um die Details bemühen. Auf jeden Fall muss die Diplomatie aber weitermachen und Pjöngjang dazu bringen, Schritte zu unternehmen, um zu zeigen, ob es ernsthaft verhandeln will. Dies ist eine historische Chance, die nicht zerstört werden darf, egal wie schwierig der Weg auch sein mag.

US-Präsident Donald Trump hat den Begriff "Libyen-Deal" ausgedehnt, vielleicht ohne zu wissen, worauf (sein Sicherheitsberater John) Bolten abzielte. Der drohte vor rund einer Woche ausdrücklich damit, dass Kim Jong Un dasselbe Los ereilen könnte wie einst (den libyschen Machthaber) Muammar al-Gaddafi, falls er einem Deal mit ihm nicht zustimmen würde. (...) Damit taucht das Gespenst des "Regimewechsels" wieder auf, das die Regierung von George W. Bush nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zu ihrem Markenzeichen machte. Auch die Drohung von Außenminister Mike Pompeo Anfang dieser Woche mit den "strengsten Sanktionen der Geschichte" gegen den Iran können als Rückkehr Washingtons zur Bush-Doktrin gesehen werden. Das konnte den Nordkoreanern den Appetit auf eine Vernichtung ihres Kernwaffenarsenals einfach nur vermiesen."

(...) Dabei hat Nordkorea eine gewisse Flexibilität signalisiert, indem es sein Testgelände öffentlich zerstörte - das hätte ein Anfang sein können. Dass der US-Präsident nur Stunden später den Gipfel abgesagt hat inklusive Kriegsdrohung, ist ein typisch trumpscher Affront. Das einzig Positive daran: Ein abgesagter Gipfel birgt weniger Gefahren als ein gescheiterter, der kann schnell zum Katalysator einer Krise werden. Es scheint, als habe Donald Trump geglaubt, er könne den Korea-Konflikt bei einem Burger von Mann zu Mann lösen. Doch dazu braucht es diplomatische Knochenarbeit, in der unzählige Details geklärt werden, um einen gemeinsamen Nenner zu finden. Das aber hat Trump nie interessiert, er will den schnellen Erfolg, den er mit Twitter-Fanfaren verkünden kann. Den Preis für diese unverantwortliche Politik zahlen andere, in diesem Fall die Koreaner.