Mal eben einen Krieg vom Zaun brechen – das kann mitunter schnell gehen, wie Starjournalist Bob Woodward in seinem neuen Buch auf erschreckende Art beschreibt: Danach wollte Donald Trump im Januar via Twitter die Nachricht streuen, die Familienangehörigen der US-Truppen in Südkorea seien nach Hause beordert worden – was im verfeindeten Nordkorea so verstanden worden wäre, dass ein US-Militärschlag bevorstehen könnte. Das hätte drastische Reaktionen auslösen können. Doch ein Senator redete dem Präsidenten den Tweet aus.

Schwächer gegen Dementis kaum

In Woodwards "Fear" wimmelt es von solchen haarsträubenden Geschichten. An einer Stelle wird John Kelly, Stabschef des Weißen Hauses, mit den Worten zitiert: "Der Präsident versteht wirklich nichts davon. Er weiß nicht, wovon er spricht." Kelly war es auch, der Trump als "Idioten" bezeichnet hat, den von etwas zu überzeugen sinnlos sei, da er "außer Kontrolle" sei. Nachdem erste Auszüge aus dem Buch bekanntgeworden waren, bemühte sich Kelly, wie andere Kollegen auch, um Schadensbegrenzungen. Doch ihre Dementis könnten unwuchtiger kaum sein und lesen sich eher wie Bestätigungen dessen, was Woodward geschrieben hat.

Jüngstes Beispiel: Ex-Wirtschaftsberater Gary Cohn. Er soll Trump zwei Briefe vom Schreibtisch gestohlen haben, um Handelsabkommen nicht zu gefährden.

"Dieses Buch stellt meine Erfahrung im Weißen Haus nicht richtig dar", heißt es in der von Cohn an das US-Nachrichtenportal Axios verschickten Erklärung. "Ich bin stolz auf meinen Dienst in der Trump-Regierung und unterstütze weiterhin den Präsidenten und sein wirtschaftliches Programm", so Cohn.

Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch zu Bob Woodwards Recherchen klingt, entpuppt lediglich als eine Kritik an Woodwards Interpretation von Cohns Rolle im Weißen Haus. Weder sagt er, was genau der Autor falsch verstanden haben soll, noch weist er nicht explizit die zentrale Aussage zurück, nach der er dem Präsidenten zwei Briefe gemopst habe.

Ähnlich dementiert Rob Porter, Ex-Stabssekretär. Er wird unter anderem mit der Aussage zitiert, er sei zu einem Drittel damit beschäftigt gewesen, den Präsidenten von gefährlichen Ideen abzubringen.

Auch er äußerte lediglich Kritik an der "selektiven und oft irreführenden Darstellung des Präsidenten und seiner Regierung". Porters Erklärung (nachzulesen unter anderem hier) ist ein schönes Beispiel, wie man um den heißen Brei herumredet, ohne auch nur einmal konkret auf Inhalte einzugehen. Auch Porter lobt Trumps Errungenschaften, welche Woodward in dem Buch ignoriert habe. Überdies lade der Präsident seine Berater zu "robusten Debatten" ein – ein schönrednerisches Wort für "heftigen Streit". "Letztlich, so der Ex-Assistent, "ist es Präsident Trump, der entscheidet, und er hat gezeigt, dass er mehr als in der Lage ist, das zu tun."

Was sollen Kelly und Mattis anderes sagen?

John Kelly, Stabschef, hatte bereits direkt nach Erscheinen der ersten Buchauszüge reagiert. In seiner Erklärung sagte er nur, er habe Trump nicht als "Idioten" bezeichnet – "im Gegenteil". Was genau Kelly mit Gegenteil meinte, erläuterte er nicht. Davon abgesehen ging er nicht mit einem Wort konkreter auf Woodwards Buch ein, sondern beschrieb lediglich seine Nähe zum Präsidenten. Ähnlich ausweichend und ablenkend äußerte sich auch Verteidigungsminister James Mattis, der Bob Woodward zufolge Trump die Auffassungsgabe eines Sechstklässlers attestiert hatte.

Donald Trump selbst zeigt sich zumindest nach außen zufrieden mit den Dementis seiner Mitarbeiter und bezeichnete das Buch auf Twitter mehrfach als Erfindung, schlecht recherchiert oder auch "langweilig". Vor Journalisten sagte er zuletzt, er schätze "wirklich" die Erklärungen Cohns und Porters. Diese hätten dazu beigetragen, zu zeigen, dass "das Buch nur Fiktion ist". Noch direkt vor Erscheinen von "Angst" hatte Trump mit Bob Woodward telefoniert und dabei bedauert, dass es nicht zu einem Treffen der beiden gekommen sei. In dem Gespräch lobte der Präsident den Pulitzer-Preisträger als "fair".