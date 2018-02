#Trump will Lehrer bewaffnen um so Amokläufe zu verhindern.

Das ist an so vielen Punkten falsch.

-Pädagogen sollen auf Menschen schießen.

》Wie sollen SchülerInnen so Vertrauen zu ihnen aufbauen?

-Mehr Waffen um Waffenmissbrauch zu verhindern.

》 Hat noch nie funktioniert. pic.twitter.com/mNpjuUCaGW