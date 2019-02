Trump doesn’t understand climate change and @ronnychieng is sick of explaining this s**t. https://t.co/lJsJZjNz3K pic.twitter.com/DGIhPitOpD — The Daily Show (@TheDailyShow) January 31, 2019

Donald Trump und der Klimawandel - zwei Welten. Wann immer es in den USA irgendwo eisig kalt wird, so auch jetzt angesichts der Rekörd-Kälte, wünscht der US-Präsident den Klimawandel herbei. Nicht zuletzt auf Twitter. Ganz nach dem alten Stammtisch-Motto: "Wo bleibt der Klimawandel, wenn man ihn mal braucht". US-Comedian Ronny Chieng kann es nicht mehr hören und hat die Nase gestrichen davon voll, dem Präsidenten den Unterschied zwischen Klima und Wetter zu erklären.

In Trevor Noahs "Daily Show" hat er's trotzdem gemacht - und die US-Medien sind voll davon. "Die Scheiße macht mich krank", tobt er gleich los. "Jedes Mal wenn Trump einen Eiswürfel sieht, er so: 'Ohoho, wo ist der Klimawandel?" Und dann müssten Journalisten wie er wieder den Unterschied zwischen Klima und Wetter erklären. "Dabei ist es das einfachste auf der Welt. Jeder versteht es. Kinder kapieren's, Hunde kapieren's. Sogar mein blöder Boss kapiert's. Die einzige Person, die es nicht versteht, ist Präsident 'Frosty the Slowman'" (in etwa: "Frosty, der Langsame") - eine Anspielung auf den Weihnachtssong "Frosty the Snowman".

"Kein Menschenkind zurücklassen" - nicht mal Donald Trump

"Daily Show"-Gastgeber Trevor Noah versucht seinen ausrastenden Gast einzufangen. "Ronny, Ronny, Moment", sagt er. "Vielleicht sollten wir nicht aufhören, es zu erklären. Trump könnte letztendlich verstehen." Schließlich sei das Motto der Show: "Kein Menschenkind wird zurück gelassen."

Wenn das so sei, meint Chieng, dann wolle er es nochmal versuchen, lenkt er ein. Und kramt ein Schaubild hervor. "Schauen Sie! Sehen Sie das? Sehen Sie diese Kurve? Das sind die globalen Temperaturen - und die gehen HOCH!", schreit er fast. "Sie gehen hoch. Würde diese Linie nach unten gehen, dann hätten Sie recht und wir wären die Blöden", wendet er sich direkt an Trump. "Aber es geht hoch und Sie liegen falsch und Sie sind der Blöde, okay?!" Und weiter: "Selbst wenn man die Kurve umdreht, geht sie immer noch nach oben!" - "Okay?" "Hoch!"

"Ich kann das nicht mehr ..."

Chieng kriegt sich kaum noch ein. Es komme nicht darauf an, ob es manchmal in Cincinnati kalt wird, denn die Kurve "is going the f**k up". Und mit jedem "Up!" schlägt er das Schaubild auf seinem Kopf entzwei. "Sorry", entschuldigt sich Chieng erschöpft, "ich kann das einfach nicht mehr ..."

"Eigentlich finde ich, dass Du es ziemlich perfekt erklärt hast", schließt Trevor Noah den Sketch ab.

Klimaforscher sind begeistert

Der Rant machte anschließend die Runde in den US-Medien und den sozialen Medien. Vor allem Klimaforscher reagierten begeistert. "Wir sind alle Ronny", heißt es da. Oder auch: "Ich hätte gerne einen wie Ronny wenn mir das nächste Mal jemand sagt, das Klima hätte sich schon immer geändert." - "Als Kimaforscherin denke ich manchmal, seinen Ärger wie Ronny deutlich zu machen, ist die einzige Art, Wissenschaft wirkungsvoll zu vermitteln."

Schade, dass Ronny Chieng "das einfach nicht mehr kann".