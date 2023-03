von Thomas Krause Donald Trump sieht sich mit einer Anklage wegen mutmaßlicher Schweigegeldzahlungen konfrontiert. Es ist die erste Anklage gegen einen ehemaligen US-Präsidenten überhaupt. Nicht nur deswegen spaltet dieser Schritt die US-Medienlandschaft.

Es ist ein historischer Vorgang mit immenser politischer Sprengkraft. Zum ersten Mal überhaupt klagt eine Staatsanwaltschaft einen Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten an. Dieser Ex-Präsident ist der Republikaner und aktuelle Präsidentschaftsbewerber Donald Trump. Die Anklage aus New York gegen ihn sticht auch in anderer Weise heraus: Sie steht im Zusammenhang mit delikaten Vorwürfen gegen den 76-Jährigen. Es geht um mutmaßliche Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels.

Details sind noch nicht bekannt, aber die Anklage von Manhattans höchstem Staatsanwalt Alvin Bragg dreht sich wohl um jene Zahlungen an Daniels und womöglich auch an das Model Karen McDougal in Höhe von 130.000 und 150.000 Dollar. Dieses Geld hatte Trumps Anwalt Michael Cohen kurz vor der US-Präsidentenwahl 2016 überwiesen und dann von der Trump Organization zurückerstattet bekommen. Trump ging damals aus der Wahl als Sieger hervor und zog ins Weiße Haus ein. Die New Yorker Staatsanwaltschaft beschuldigte Cohen 2018, die Zahlungen seien unzulässige Wahlkampfspenden gewesen, weil sie dafür gedacht waren, vor der Wahl Schaden von Trump abzuwenden. Cohen bekannte sich damals schuldig und musste in Haft. Trump streitet die Vorwürfe ab.

Nun geht es wahrscheinlich um die Frage, ob auch Trump gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hat. Als Präsident hatte er noch Immunität genossen. Ob die Anklage gegen Donald Trump in genau diesem Fall nun der richtige oder der falsche Schritt ist, sehen die führenden US-Medien unterschiedlich.

Der Fall Stormy Daniels Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg klagt Donald Trump wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels an. Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, behauptet, sie habe 2006, als Trump bereits mit Melania verheiratet war, Sex mit ihm gehabt. Um zu verhindern, dass sie diese Behauptung öffentlich macht und damit womöglich Trumps Wahlkampf schadet, hatte dessen damaliger Anwalt und Fixer Michael Cohen nach eigenen Aussagen 2016 im Auftrag des damaligen Präsidentschaftskandidaten 130.000 Dollar (rund 122.000 Euro) an Daniels gezahlt. Außerdem soll Trump das Model Karen McDougal mit 150.000 Dollar ruhiggestellt haben. Der 76-Jährige hatte eine Zahlung an Daniels zunächst bestritten, später räumten er und seine Anwälte sie aber ein. Sie dementierten aber weiterhin, dass der Ex-Präsident eine Affäre mit ihr hatte.

Schweigegeld zu zahlen, ist in den USA nicht illegal. Die Rückerstattung an Cohen wurde aber von der Trump Organization als Anwaltskosten deklariert. Sollte dies als Fälschung von Unternehmensdokumenten ausgelegt werden, wäre dies ein Vergehen. Die Staatsanwaltschaft könnte auch argumentieren, dass die Fälschung begangen wurde, um eine andere Straftat – etwa illegale Wahlkampffinanzierung – zu vertuschen. Dann würde es sich um ein Verbrechen handeln.

Die zuständige Grand Jury in New York hatte dafür gestimmt, Trump vor Gericht zu stellen. Braggs Büro verkündete daraufhin am Donnerstagabend New Yorker Zeit eine Anklage gegen ihn. Man habe seinen Anwalt kontaktiert, um zu koordinieren, wie der Ex-Präsident sich für eine Anklageverlesung stellen könne. Bei einer solchen Verlesung werden dem Angeklagten gemäß dem US-Strafprozessrecht die gegen ihn erhobenen Vorwürfe dargelegt, in der Regel gibt er daraufhin eine Erklärung ab. Ein Richter entscheidet dann, ob der Angeklagte in Untersuchungshaft muss oder auf Kaution freigelassen wird.

Angaben zum Inhalt der Anklage machte die Staatsanwaltschaft bislang nicht. Das Dokument sei nach wie vor "versiegelt". Die genauen Anklagepunkte und Details sind damit noch unklar. Der Nachrichtensender CNN berichtete am Donnerstag, Trump sei in mehr als 30 Punkten angeklagt.

In New York haben potenzielle Angeklagte eigentlich das Recht, vor der Grand Jury Fragen zu beantworten, bevor sie angeklagt werden, aber sie sagen nur selten aus. Auch Trump hatte das Angebot nicht wahrgenommen. Das unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagende Laiengremium besteht in der Regel aus 23 Bürgerinnen und Bürgern. Eine einfache Mehrheit reichte für die Befürwortung der Anklage.

Sollte Trump tatsächlich wegen Verstößen gegen das Wahlkampfgesetz angeklagt und auch schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu vier Jahre Haft. Mehr

US-Kommentare zur Anklage gegen Donald Trump

Los Angeles Times: "Unabhängig vom Ausgang dieses oder eines anderen Strafverfahrens hat sich Trump selbst von jeder Erwägung als Kandidat für das Amt, das er beschmutzt hat, disqualifiziert. Das gilt unabhängig vom Ausgang dieses Strafverfahrens.

Denjenigen, die meinen, dass die Anklage gegen einen ehemaligen Präsidenten das Amt des Präsidenten in irgendeiner Weise bedroht, möchten wir entgegenhalten, dass nichts das Präsidentenamt und die Nation so sehr bedrohen würde wie die Wahl von Trump im Jahr 2024. Er ist ein zweimal angeklagter Narzisst, dessen selbstsüchtige Unwahrheiten über eine gestohlene Wahl einen Terroranschlag auf das US-Kapitol inspirierten.

Verurteilt oder freigesprochen, Trump darf nicht ins Weiße Haus zurückkehren. Die Republikanische Partei und, falls erforderlich, die Wähler können dieses Unheil verhindern, unabhängig davon, wie die Richter und Geschworenen entscheiden werden."

New York Post: "Trump sieht sich mit Untersuchungen konfrontiert, die unserer Meinung nach weitaus schwerwiegender sind: sein Verhalten am 6. Januar und sein Druck auf Georgia, um 'Stimmen' für ihn zu finden.

Der Fall Stormy Daniels ist eine Luftnummer, die Amerika nur davon überzeugt, dass unser Rechtssystem voreingenommen und politisiert ist.

Dass Bragg das nicht sehen konnte – oder es ihm egal war – zeigt, was für ein schlechter Staatsanwalt er ist."

New York Times: "Die Entscheidung, einen ehemaligen Präsidenten strafrechtlich zu verfolgen, ist eine ernste Aufgabe – insbesondere angesichts der tiefen nationalen Gräben, die Herr Trump mit dem Näherrücken des Wahlkampfs 2024 unweigerlich noch vergrößern wird. Aber der Preis dafür, es zu unterlassen, Gerechtigkeit gegen einen Führer zu suchen, der diese Verbrechen begangen haben könnte, wäre noch höher."

Wall Street Journal: "Die Gefahr für Amerika ist der Präzedenzfall, den diese Anklage schafft. Herr Bragg sprengt eine politische Norm, die seit 230 Jahren gilt. Sobald ein ehemaliger Präsident und jetziger Kandidat angeklagt wird, wird irgendein lokaler republikanischer Staatsanwalt versuchen, sich einen Namen zu machen, indem er das Gleiche mit einem Demokraten tut. Die US-Demokratie wird weiter missbraucht und geschädigt werden. Herr Bragg, der fortschrittliche Provinzler, setzt Kräfte frei, die wir alle noch bedauern werden."

Washington Post: "Verstöße gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung untergraben die Demokratie und verdienen es, ernst genommen zu werden. Jedoch sollten auch die möglichen Schattenseiten einer Anklage gegen Trump ernst genommen werden. Diese Klage wird zwangsläufig der Präzedenzfall für jeden ehemaligen Präsidenten werden, und natürlich auch für alle Verfahren gegen ebendiesen Ex-Präsidenten – von denen es reichlich gibt. Weitere laufende Ermittlungen umfassen Untersuchungen des Justizministeriums zum (Sturm auf das US-Kapitol am) 6. Januar 2021 und zu Geheimdokumenten, die in (Trumps Anwesen) Mar-a-Lago entdeckt wurden (...). Ein Scheitern der Anklage wegen der Schweigegeldzahlung könnte sie alle gefährden und Trump Munition für seine 'Hexenjagd'-Vorwürfe liefern (...). Diese Anklage muss hieb- und stichfest sein. Sonst lohnt es sich nicht, sie weiter zu verfolgen."

Quellen: DPA, "Los Angeles Times", "New York Post", "New York Times", "Wall Street Journal", "Washington Post".