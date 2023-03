Jury-Entscheidung in New York

Jury-Entscheidung in New York So reagiert die US-Politik auf die Trump-Anklage – und das sagt seine Familie

von Marc Drewello Es ist ein politischer Paukenschlag: Donald Trump wird im Fall Stormy Daniels in New York vor Gericht gestellt. Politische Freunde, Gegner und Familienmitglieder haben dazu deutliche Meinungen.

Die Grand Jury hat im Fall Stormy Daniels dafür gestimmt, Ex-Präsident Donald Trump wegen einer möglicherweise illegalen Schweigegeldzahlung an die ehemalige Pornodarstellerin vor Gericht zu stellen, und damit ein politisches Erdbeben ausgelöst. Mitglieder von Trumps Republikanischer Partei laufen Sturm gegen die Entscheidung und den New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg, der Trump kommende Woche die Anklage verlesen will. Vertreter der Demokraten hingegen verteidigen den Jury-Spruch. Und auch Mitglieder von Trumps Familie melden sich zu Wort.

So reagiert Donald Trump

Trump ist empört über die Anklage und sieht sich als unschuldiges Opfer einer "Hexenjagd" durch "die linksradikalen Demokraten". Staatsanwalt Bragg erledige die "Schmutzarbeit" für Präsident Joe Biden, wettert der 76-Jährige in einer schriftlichen Stellungnahme. "Das ist politische Verfolgung und Wahlbeeinflussung auf dem höchsten Niveau der Geschichte."

Trump wirft den Demokraten vor, sie hätten seit seiner ersten Präsidentschaftsbewerbung für die Wahl 2016 versucht, ihm politisch zu schaden und ihn mit diversen Untersuchungen auch während seiner Amtszeit schikaniert. Nun hätten sie "das Undenkbare getan – eine völlig unschuldige Person in einem Akt eklatanter Wahlbeeinflussung anzuklagen". "Das hat es in der Geschichte unseres Landes noch nie gegeben", beklagt sich der 76-Jährige. All das sei ein Angriff auf das Land und werde auf Biden und seine Demokraten zurückfallen.

Das sagen die Republikaner

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, schwört, dass "das Repräsentantenhaus Alvin Bragg und seinen beispiellosen Machtmissbrauch zur Rechenschaft ziehen wird". Auf Twitter wirft McCarthy Bragg vor, "unser Land in einem Versuch der Einmischung in unsere Präsidentschaftswahl irreparabel beschädigt" zu haben. "Während er routinemäßig gewalttätige Kriminelle freilässt, um die Öffentlichkeit zu terrorisieren, hat er unser heiliges Rechtssystem gegen Präsident Donald Trump instrumentalisiert", behauptet der Trump-Verbündete.

Der ehemalige Vizepräsident Mike Pence spricht von einem "Skandal". "Millionen von Amerikanern hätten den Eindruck, dass es sich um nichts anderes als eine politische Anklage handele, sagt Pence, der von 2017 bis 2021 Trumps Stellvertreter war, im US-Sender CNN. "Dies wird nur dazu dienen, dieses Land weiter zu spalten." Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft in Manhattan sende eine fürchterliche Botschaft über das amerikanische Justizsystem aus. Niemand stehe über dem Gesetz, auch nicht Ex-Präsidenten, betont Pence. Doch in diesem Fall, in dem es um Wahlkampffinanzierung gehe, hätte es nie zu dieser beispiellosen Anklage kommen dürfen. "Das ist eine schlechte Entscheidung eines politischen Staatsanwalts."

Weitere mögliche Anklagen Fall Stormy Daniels bringt Trump vor Gericht – diese juristischen Probleme hat er noch am Hals 1 von 5 Zurück Weiter 1 von 5 Zurück Weiter Der Fall Stormy Daniels Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg klagt Donald Trump wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels an. Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, behauptet, sie habe 2006, als Trump bereits mit Melania verheiratet war, Sex mit ihm gehabt. Um zu verhindern, dass sie diese Behauptung öffentlich macht und damit womöglich Trumps Wahlkampf schadet, hatte dessen damaliger Anwalt und Fixer Michael Cohen nach eigenen Aussagen 2016 im Auftrag des damaligen Präsidentschaftskandidaten 130.000 Dollar (rund 122.000 Euro) an Daniels gezahlt. Außerdem soll Trump das Model Karen McDougal mit 150.000 Dollar ruhiggestellt haben. Der 76-Jährige hatte eine Zahlung an Daniels zunächst bestritten, später räumten er und seine Anwälte sie aber ein. Sie dementierten aber weiterhin, dass der Ex-Präsident eine Affäre mit ihr hatte.

Schweigegeld zu zahlen, ist in den USA nicht illegal. Die Rückerstattung an Cohen wurde aber von der Trump Organization als Anwaltskosten deklariert. Sollte dies als Fälschung von Unternehmensdokumenten ausgelegt werden, wäre dies ein Vergehen. Die Staatsanwaltschaft könnte auch argumentieren, dass die Fälschung begangen wurde, um eine andere Straftat – etwa illegale Wahlkampffinanzierung – zu vertuschen. Dann würde es sich um ein Verbrechen handeln.

Die zuständige Grand Jury in New York hatte dafür gestimmt, Trump vor Gericht zu stellen. Braggs Büro verkündete daraufhin am Donnerstagabend New Yorker Zeit eine Anklage gegen ihn. Man habe seinen Anwalt kontaktiert, um zu koordinieren, wie der Ex-Präsident sich für eine Anklageverlesung stellen könne. Bei einer solchen Verlesung werden dem Angeklagten gemäß dem US-Strafprozessrecht die gegen ihn erhobenen Vorwürfe dargelegt, in der Regel gibt er daraufhin eine Erklärung ab. Ein Richter entscheidet dann, ob der Angeklagte in Untersuchungshaft muss oder auf Kaution freigelassen wird.

Angaben zum Inhalt der Anklage machte die Staatsanwaltschaft bislang nicht. Das Dokument sei nach wie vor "versiegelt". Die genauen Anklagepunkte und Details sind damit noch unklar. Der Nachrichtensender CNN berichtete am Donnerstag, Trump sei in mehr als 30 Punkten angeklagt.

In New York haben potenzielle Angeklagte eigentlich das Recht, vor der Grand Jury Fragen zu beantworten, bevor sie angeklagt werden, aber sie sagen nur selten aus. Auch Trump hatte das Angebot nicht wahrgenommen. Das unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagende Laiengremium besteht in der Regel aus 23 Bürgerinnen und Bürgern. Eine einfache Mehrheit reichte für die Befürwortung der Anklage.

Sollte Trump tatsächlich wegen Verstößen gegen das Wahlkampfgesetz angeklagt und auch schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu vier Jahre Haft. Mehr

Der Gouverneur des Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, meint, das Rechtssystem sei missbraucht worden. "Wenn das Rechtssystem als Waffe eingesetzt wird, um eine politische Agenda voranzutreiben, wird die Rechtsstaatlichkeit auf den Kopf gestellt", twittert Trumps möglicher Konkurrent im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur. "Florida wird ein Auslieferungsersuchen nicht unterstützen", fügt DeSantis hinzu, obwohl ein solches überhaupt nicht im Raum steht und Trump laut seinen Anwälten freiwillig nach New York kommen will.

Der Abgeordnete Jim Jordan aus Ohio, der konservative Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, reagiert mit nur einem Wort: "Ungeheuerlich".

Die ultrarechte Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia, eine von Trumps treuesten Unterstützerinnen im Kongress, behauptet, ohne Beweise zu nennen, Trump sei unschuldig und "der Einzige, der sich diesen modernen Tyrannen in den Weg stellt".

Senator Lindsey Graham, ebenfalls ein enger Verbündeter Trumps, wertet die Anklage als "eine der unverantwortlichsten Entscheidungen in der amerikanischen Geschichte, die je ein Staatsanwalt getroffen hat".

Die Gouverneurin von Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, die als Trumps Pressesprecherin im Weißen Haus tätig war, fordert, Bragg solle zurücktreten.

So reagieren die Demokraten

Der Abgeordnete Adam Schiff aus Kalifornien, Mitglied des Justizausschusse im Repräsentantenhaus, stellte fest, zwar sei eine Anklage gegen einen früheren Präsidenten "einmalig" in der Geschichte des Landes, aber das gelte auch für das rechtswidrige Verhalten, für das Trump angeklagt wurde. "Ein Rechtsstaat muss die Reichen und Mächtigen zur Rechenschaft ziehen, auch wenn sie hohe Ämter bekleiden. Vor allem, wenn sie es tun. Alles andere ist keine Demokratie", twittert Schiff.

Der Abgeordnete Jim Clyburn aus South Carolina, stellvertretender Vorsitzender der Demokraten, zitierte Thomas Paine, der 1776 in seinem Buch "Common Sense" schrieb, dass "in Amerika das Gesetz König ist".

Der New Yorker Abgeordnete Dan Goldman, der als Hauptberater im ersten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump fungierte, erklärt, dass "keine Person über dem Gesetz steht".

Der Abgeordnete Ritchie Torres, ebenfalls aus New York, twittert in Anspielung auf den früheren Mafiaboss Al Capone, der letztlich "nur" wegen eines Steuervergehens hinter Gittern landete: "Donald Trump ist der Al Capone der amerikanischen Politik".

Senator Richard Blumenthal aus Connecticut, ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt, betont, die Justiz sei verpflichtet, den Tatsachen und dem Gesetz nachzugehen, wo immer sie hinführen. "Der ehemalige Präsident Trump hat die gleichen Rechte wie jeder andere Angeklagte, und die Justiz wird ihn als unschuldig betrachten, bis seine Schuld bewiesen ist."

Das sagt Trumps Familie

Trumps ältester Sohn Donald Trump jr. vergleicht die Anklage mit Entscheidungen von massenmordenden Diktatoren: "Das sind Dinge, die Mao, Stalin, Pol Pot – sie würden erröten. Es ist so schamlos. Es ist so verrückt", sagt der 45-Jährige in einem live gestreamten Video kurz nach Bekanntwerden der Jury-Entscheidung.

Trumps zweiter Sohn, Eric Trump, meint: "Das ist staatsanwaltschaftliches Fehlverhalten wie in der Dritten Welt." In einem Text an die Nachrichtenagentur Associated Press bezeichnet er die Anklage als opportunistisches Vorgehen gegen einen politischen Gegner in einem Wahljahr.

Trumps Nichte Mary L. Trump dagegen bejubelt die Anklage: "Es ist offiziell, Donald Trump ist: Der erste Mann im Oval Office, gegen den zweimal ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde, der erste Mann im Oval Office, der einen Aufstand anzettelt, der erste, der [bei der Präsidentschaftswahl] zweimal weniger Stimmen erhält und jetzt der erste, der angeklagt wird", schreibt die 57-Jährige, die ein Enthüllungsbuch über ihre Familie veröffentlicht hat und ihrem Onkel vorwirft, sie um ihren Erbteil betrogen zu haben. "Aber die Medien übersehen den wichtigsten Grund, warum dies so bedeutsam ist: Für die Opfer von Donald ist dies endlich ein gewisses Maß an Gerechtigkeit", fügt sie hinzu. "Es hat lange auf sich warten lassen, aber nach allem, was Donald diesem Land angetan hat, haben wir es überstanden."

Quellen: Twitter, CNN, Associated Press, DPA