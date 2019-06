Donald Trump Junior und Eric Trump sind während eines Abstechers nach Irland auf Kneipentour gegangen und wurden dabei wie Popstars umjubelt. Die älteren Söhne des US-Präsidenten hatten ihren Vater auf dessen dreitägigem Staatsbesuch in Großbritannien begleitet und waren mit ihm von London aus nach Doonbeg gereist, wo Donald Trump das Doonbeg Hotel und Golfresort betreibt.

Während Donald Trump auf seinem Golfplatz ein paar Bälle schlagen wollte, fuhren seine Söhne mit einem schwarzen Range Rover in das Dorf, wo sie von begeisterten Bewohnern mit US-Flaggen empfangen wurden. Donald Junior und Eric Trump spazierten die Hauptstraße entlang, posierten für Selfies, unterhielten sich mit den Bewohnern und ließen sich kleine Geschenke überreichen.

"Es ist einer meiner Lieblingsorte. Es fühlt sich großartig an. Es fühlt sich wie zu Hause an", schwärmte Donald Trump Junior bei seiner Ankunft. "ist der Ort und ist die Region".

Donald Trump ist Doonbegs größter Arbeitgeber

Dass die Trumps in Doonbeg, wo kaum 300 Menschen leben, so beliebt sind, hat einen guten Grund: Das Hotel und Golf-Resort von Donald Trump beschäftigt laut "Irish Times" 300 Mitarbeiter und ist auch für die Lieferanten, Pubs und Restaurants in der Region ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Präsidentenfamilie sei der größte Arbeitgeber in der Region, also werde man ihre Marke nicht beschädigen, sagte die Pub-Besitzerin Caroline Kennedy "Independent.ie". "Der Golfclub hat große Folgeeffekte im Ort."

Bei ihrem Besuch machten die Brüder auch Station in vier Kneipen von Doonbeg. In den gerammelt vollen Pubs spendierten sie mehrere Lokalrunden und zapften sogar eigenhändig Bier für die Gäste. "Danke für alles. Wir lieben Euch Leute. Ihr gehört wirklich zu den wunderbarsten Menschen auf der Welt", rief Eric Trump der jubelnden Menge zu. Die Rechnungen für die Getränke schickten die Brüder der "Irish Times" zufolge an das Golfresort.

Eric Trump arrives in Doonbeg to meet the locals. @itvnews pic.twitter.com/N1Z8TwJ8xI — Peter A Smith (@PeterAdamSmith) June 5, 2019

Für Donald Trump war es nicht das erste Mal, dass er eine offizielle Reise für einen Abstecher zu seinen Unternehmen nutzt, wie die BBC berichtet. Er habe zuvor bereits auf Hawaii und in Schottland Trump-Resorts besucht. In Irland begründete der US-Präsident seinen Aufenthalt gegenüber Reportern, mit "der Beziehung, die ich zu den Menschen und zu Ihrem Premierminister habe".

BBC-Reporterin Nuala McGovern fragte Eric Trump in Doonbeg, ob die Reise eine gute Verwendung für das Geld der amerikanischen Steuerzahler sei. "Wir versuchen einfach nur, eine gute Zeit zu haben", habe Trump gesagt und sich damit geweigert, weitere Fragen zu beantworten.

Der Gemeindepfarrer von Doonbeg, Joe Haugh, überreichte Donald Trump Junior und seinem Bruder Eric laut "Irish Examiner" eine gerahmte Fotografie der örtlichen Burg. Darüber hinaus sicherte Haugh den prominenten Beuchern zu, dass ihrer gesamten Familie ein Platz im Himmel sicher sei. Verlassen sollten sich die Trumps aber besser nicht auf die Worte des Pfarrers. Denn, wie Haugh einräumte: Die Messe in Doonbeg hat kein Mitglied der Familie Trump jemals besucht.

