Vor Anklage in New York "Sie setzen die Familie einem Risiko aus" – Trumps Söhne teilen Foto von Tochter des Richters

von Max Seidenfaden Kurz vor Verkündung der Anklageschrift gegen Donald Trump holen seine Söhne zum Gegenschlag aus: In den Sozialen Medien veröffentlichen sie ein Foto der Tochter des Richters in der Schweigegeldaffäre und werden selbst von Republikanern kritisiert.

Als sich Donald Trump gerade in der schwarzen Limousine auf dem Weg zum Gerichtsgebäude in Manhattan befand, bliesen seine Söhne in den sozialen Medien zum Angriff. Immer wieder hatte die Trumpsche Familie seit Verkündung der Anklage gegen den Ex-Präsidenten den leitenden Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg sowie den Richter in der Schweigegeldaffäre Juan Merchan attackiert.

Donald Trump junior postete am Dienstag ein Foto der Tochter des Richters in der Schweigegeldaffäre. Das Bild wurde nachträglich vom stern gepixelt. © Screenshot Twitter

Donald Trump junior und Eric Trump aber gingen am Dienstagabend noch einen Schritt weiter, um Merchan eine Befangenheit zu unterstellen. "Das scheint relevant zu sein und ist eine weitere Verbindung zu der von den Demokraten handverlesenen Show-Gerichtsverhandlung", schrieb Donald Trump junior in einem Tweet. In diesen hängte er einen Artikel der Verschwörungsseite Breitbart an, der nicht nur eine mögliche Verbindung von Merchans Tochter Loren zur Biden-Kampagne herstellte, sondern auch ein Bild von ihr zeigte. Auch Eric Trump, zweitältester Sohn des Ex-Präsidenten, verfasste einen ähnlichen Beitrag auf Twitter: "Sie sind alle handverlesen, es ist alles vorab arrangiert worden. Diese Korruption ist auf einem anderen Level." Kurz darauf war der Tweet von Eric Trump jedoch von der Plattform verschwunden.

Trumps Söhne posten Bilder von Richter-Tochter mit einem einzigen Ziel

Die Juristin und ehemalige Bezirksstaatsanwältin für den District Nord-Alabama, Joyce Vance, kritisierte den Post scharf. "Es gehört sehr viel dazu, dem Richter Befangenheit zu unterstellen, weil seine Tochter für die Biden-Harris-Kamapgne gearbeitet hat. Das ist keine Befangenheit des Richters und durch die Veröffentlichung des Bildes setzt er die Familie einem Risiko aus. Das ist komplett inakzeptabel", schrieb Vance auf Twitter. "Die Beiträge sind total irrelevant und haben nur das Ziel der Einschüchterung", urteilte der "Washington Post"-Journalist Glenn Kessler ebenfalls auf Twitter.

Frank Figliuzzi, ehemaliger Assistant Director beim FBI und Analytiker für nationale Sicherheit bei "NBC News" sah in den Tweets ein Zeichen dessen, was in den nächsten Monaten noch kommen werde. "Der Post passt in das Risiko- und Bedrohungsszenario und ist ein Indikator dessen, was wir womöglich in den kommenden Monaten sehen werden", schrieb Figliuzzi auf Twitter. Renato Mariotti, ehemaliger Bundesanwalt, sah in den Angriffen einen "neuen Tiefpunkt".

Alexandra Ocasio-Cortez, demokratische Kongressabgeordnete aus New York, konnte sich derweil eine sarkastische Spitze nicht verkneifen. "Nichts sagt 'unschuldig' so sehr, wie der Familie des Richters zu drohen", schieb sie ebenfalls auf Twitter, wurde anschließend aber ernst. "Um das klar zu sagen: Einschüchterung und Terror sind die Kernwerkzeuge von Trump und seiner faschistoiden Bewegung, die ihn unterstützt. Sie vertrauen darauf, um jegliche Konsequenzen zu umgehen und andere zum Schweigen zu bringen. Und mit jedem erfolgreichen Versuch werden sie immer unverschämter."

Auch auf Seiten der Republikaner stießen die Postings der Trump-Söhne auf Kritik. "Es ist nicht richtig, Bilder von Kindern der am Prozess beteiligten Personen zu posten. Jemand wird umgebracht werden", warnte Frank Luntz, politischer Berater der Republikaner, auf Twitter. Der ehemalige republikanische Kongressabgeordnete Joe Walsh griff die Trumps ebenfalls an: "Donald Trump junior ist ein Feigling. Genauso wie sein Vater"

Donald Trump greift Juan Merchan und seine Familie an

Trump senior hatte bereits am Nachmittag auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social zum Schlag gegen den Richter ausgeholt. "Der voreingenommene Richter und seine Familie sind bekannte Trump-Hasser", schimpfte Trump. Merchan sei schon ein "unfaires Desaster" bei einem vorherigen Fall mit Trump-Bezug gewesen, bei dem er einen Befangenheitsantrag abgelehnt und unmögliche Anweisungen an die Jury gegeben habe. Dabei bezog sich Trump auf die Verurteilung von Allen Weisselberg. Der ehemalige Finanzchef der Trump Organization wurde im Januar in einem von Merchan geleiteten Prozess wegen Steuerbetrugs zu fünf Monaten auf Bewährung verurteilte.

Der Ex-Präsident bezog sich in seinem Posting am Dienstagnachmittag ebenfalls auf die Verbindungen der Tochter Merchans zu der Biden-Harris-Kamapgne. In der Nacht zu Mittwoch griff er Merchan und seine Familie bei der Rede in seiner Residenz Mar-a-Lago erneut an. "Ich habe einen Trump-hassenden Richter mit einer Trump-hassenden Frau und Familie, deren Tochter für Kamala Harris gearbeitet hat und jetzt Geld von der Biden-Harris-Kampagne erhält", fabulierte Trump.

