Jetzt auch Georgia: Die dortige Staatsanwaltschaft hat Donald Trump angeklagt, weil er versucht haben soll, die Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. In schwindelerregendem Tempo wird der Berg an juristischen Problemen für den Ex-Präsidenten größer.

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist jetzt auch im Bundesstaat Georgia wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber für die Wahl 2024 wurde in 13 Punkten angeklagt, wie aus der in Atlanta veröffentlichten Anklageschrift hervorgeht. Grundlage ist unter anderem ein Gesetz zum Kampf gegen die organisierte Kriminalität.

Zweite Anklage wegen verlorener Wahl

Es ist bereits die vierte Anklage gegen den 77-jährigen Ex-Präsidenten - und die zweite Anklage, die sich um die Präsidentschaftswahl 2020 dreht. Anklagt wurden auch 18 weitere Verdächtige, unter ihnen Trumps früherer Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows, und Trumps früherer Anwalt Rudy Giuliani, der einst als Bürgermeister von New York internationale Bekanntheit erlangt hatte.

"Trump und die anderen Angeklagten weigerten sich, Trumps Wahlniederlage anzuerkennen, und sie bildeten wissentlich und vorsätzlich eine Verschwörung, um rechtswidrig den Ausgang der Wahl zugunsten von Trump zu verändern", heißt es in der Anklageschrift. "Die Verschwörung hatte einen gemeinsamen Plan und Zweck, zwei oder mehr Taten von organisierter krimineller Aktivität zu begehen."

Anklägerin will zügigen Prozessbeginn

Die zuständige Staatsanwältin strebt dabei einen schnellen Prozessbeginn an. Einen Verhandlungstermin solle es bereits innerhalb der kommenden sechs Monaten geben, sagte Fani Willis. Der Zeitplan liege jedoch im Ermessen des Richters. Es gilt als unwahrscheinlich, dass der Prozess so zeitnah beginnen könnte. Die Angeklagten hätten bis zum 25. August Zeit, vor dem Gericht in Atlanta zu erscheinen und sich zu melden, so Willis weiter.

Kapitolsturm am 6. Januar 2021 Nächste Anklage gegen Donald Trump – dies sind seine sechs Mitverschwörer 1 von 5 Zurück Weiter 1 von 5 Zurück Weiter Rudy Giuliani Er ist "Mitverschwörer 1", wie es in der Anklage heißt. "Ein Anwalt, der willens war, wissentlich Falschbehauptungen zu verbreiten". Etwa solche über Wahlfälschungen, obwohl er keine Beweise dafür hatte.

Giuliani war einst gefeierte Bürgermeister von New York City und strebte danach ins Weiße Haus. 2016 schlug er sich auf die Seite von Donald Trump und blieb dann an dessen Seite, erst als Berater dann als persönlicher Anwalt. Schlagzeilen macht Giuliani vor allem mit bizarren Verschwörungstheorien, wie etwa der Mär von der gestohlenen Präsidentschaftswahl 2020. Mehr

Erst Anfang August war Trump von der Bundesjustiz wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Wahlausgang nach seiner Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden zu kippen und sich damit im Weißen Haus zu halten.

Die Staatsanwaltschaft des Landkreises Fulton County, die große Teile von Atlanta umfasst, ermittelte parallel zur Bundesjustiz ihrerseits zum Vorgehen von Trump und seinen Verbündeten nach der Wahl und konzentrierte sich dabei auf Georgia. Die Anklage wurde nun nach zweieinhalbjährigen Ermittlungen von einer in den USA als Grand Jury bezeichneten Anklagejury beschlossen.

Donald Trump: "Finde" 11.780 Wählerstimmen

Der abgewählte Präsident hatte unter anderem in einem berühmt gewordenen Telefonat am 2. Januar 2021 - rund zwei Monate nach der Wahl - Georgias Wahlleiter Brad Raffensperger aufgefordert, die für einen Sieg in dem Südstaat nötigen 11.780 Wählerstimmen zu "finden".

Außerdem sollte die Bestätigung von Bidens Wahlsieg durch falsche Wahlleute-Stimmen zugunsten von Trump verhindert werden. Anhänger Trumps drangen zudem nach der Wahl in ein Wahlbüro ein und gelangten dabei an sensible Daten.

Ex-US-Präsident unter Druck Diese juristischen Probleme hat Donald Trump am Hals 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Ermittlungen zu Trumps Umgang mit Geheimdokumenten Der vom US-Justizministerium ernannte Sonderberater Jack Smith leitet strafrechtliche Untersuchungen zu Donald Trumps Umgang mit sensiblen Regierungsdokumenten. Der US-Präsident hatte sich nach seiner Abwahl lange geweigert, dem zuständigen Bundesarchiv geheime Unterlagen zu übergeben, die er mit auf sein Anwesen in Florida genommen hatte. Im Sommer 2023 durchsuchte das FBI deshalb die Räume von Mar-a-Lago in Palm Beach. Dort fanden die Beamten etwa 100 Verschlusssachen, darunter auch solche mit höchster Geheimhaltungsstufe.

Sonderstaatsanwalt Smith hat mittlerweile 40 Anklagepunkte gegen Trump eingereicht. Unter anderem wird untersucht, ob Straftatbestände wie "Verlieren von Verteidigungsinformationen", "Entfernen offizieller Dokumente" oder "Zerstören von Dokumenten, um Ermittlungen zu behindern" erfüllt sind. Als Strafen droht Haft zwischen drei bis zu 20 Jahre.

Im Laufe der Ermittlungen hatten Trumps Vertreter unter anderem und fälschlicherweise behauptet, alles sensible Material zurückgegeben zu haben. Ende Juli wurde der Vorwurf laut, dass Trump einen Hausmeister seines Anwesens angeordnet haben soll, Aufnahmen von Überwachungskameras zu löschen, damit diese nicht in die Hände der Justiz geraten. Mehr

Georgia hatte bei der Präsidentschaftswahl 2020 eine wichtige Rolle gespielt. Der Bundesstaat im Südosten der USA ist ein sogenannter Swing State, in dem sich Demokraten und Republikaner häufig sehr enge Rennen liefern. Bidens knapper Erfolg in Georgia war, zusammen mit Siegen in anderen Swing States wie Arizona und Pennsylvania, entscheidend für den Ausgang der gesamten Wahl.

Keine Beweise für Wahlfälschung

Trump erkannte seine Niederlage aber nicht an und erhob Vorwürfe des massiven Wahlbetrugs – unbelegte Anschuldigungen, die von zahlreichen Richtern und Behörden zurückgewiesen und von unabhängigen Faktenprüfern widerlegt wurden. Das Vorgehen des Rechtspopulisten im Kampf gegen den Wahlausgang gipfelte in dem Angriff radikaler Trump-Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021, als Bidens Wahlsieg endgültig zertifiziert werden sollte.

Trump hat die in Georgia gegen ihn erhobenen Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und die zuständige Oberstaatsanwältin Fani Willis wiederholt scharf attackiert. Sein Wahlkampfteam bezeichnete Willis, die Bidens Demokraten angehört, am Montag als "fanatische Parteigängerin", die Trump nur aus politischen Motiven verfolge.

Republikaner wettern gegen "radikale" Staatsanwältin

Auch führende Republikaner stellten sich hinter den Ex-Präsidenten. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy sagte, die "radikale" Staatsanwältin greife Trump an, um Geld für ihre "politische Karriere" zu sammeln. Der republikanische Abgeordnete Jim Jordan erklärte, die Anklage in Georgia sei lediglich "die jüngste politische Attacke im Zuge der Hexenjagd der Demokraten gegen Präsident Trump".

Trump ist innerhalb eines halben Jahres jetzt gleich vier Mal angeklagt worden. Im Frühjahr wurde der Präsidentschaftsbewerber von der New Yorker Justiz in der Affäre um eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 angeklagt.

Wegen Versuch angeklagt, die Wahl zu kippen.

Im Juni erwirkte der vom Justizministerium eingesetzte Sonderermittler Jack Smith dann eine Anklage gegen Trump in der Affäre um Geheimdokumente, die Trump zum Ende seiner Amtszeit Anfang 2021 in sein Luxusanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida mitgenommen hatte. Vor zwei Wochen wurde dann Trump ebenfalls auf Betreiben von Jack Smith wegen der Versuche angeklagt, den Ausgang der Wahl zu kippen.

Trump ist der mit großem Abstand führende Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner für die Wahl 2024. Der 77-Jährige könnte auch im Falle einer Verurteilung bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 antreten - selbst, wenn er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt würde.