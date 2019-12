US-Präsident Donald Trump hat wassersparenden Toiletten und Wasserhähnen den Kampf angesagt. "Wir schauen sehr genau auf Waschbecken, Duschen und andere Elemente von Badezimmern. Man dreht den Wasserhahn auf in Gebieten, in denen es enorme Mengen von Wasser gibt - und man bekommt kein Wasser. Beim Duschen tropft das Wasser nur. Die Leute drücken die Toilettenspülung zehn Mal oder 15 Mal und nicht nur ein Mal. Sie verbrauchen am Ende mehr Wasser. Die EPA prüft das also sehr genau, auf meinen Vorschlag hin. In neuen Gebäuden kann man seine Hände praktisch nicht mehr waschen. Da kommt so wenig Wasser, man dreht den Wasserhahn länger auf. Am Ende wird genau so viel Wasser verbraucht. Wassersparende Armaturen sind vielleicht in Wüstenregionen eine gute Idee. Aber es gibt viele Staaten, die so viel Wasser haben, dass es vom Himmel fällt. Es heißt Regen, und sie wissen nicht, wohin damit. Wir werden sehr bald eine Änderung der Standards in Betracht ziehen." Die Umweltbehörde EPA wollte den Vorschlag prüfen.